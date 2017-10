Progetti, attività imprenditoriali e autoimprenditorialità. Gianfranco Miccichè si scaglia contro la assoluta mancanza di pianificazione dell’amminiastrazione Crocetta e lancia anche un appello forte e deciso: di tutti i lavoratori che, secondo il commissario di Forza Italia in Sicilia, sono stati abbandonati dal PD si occuperanno loro, una volta vinte le elezioni.

Il governo di Crocetta

“Sviluppo Italia-Sicilia per decenni ha creato lavoro nell’Isola: ha finanziato progetti, attività imprenditoriali e misure a sostegno dell’autoimprenditorialità. Nella totale assenza di pianificazione economica da parte del governo di centrosinistra, nel mare magnum di incapacità dell’amministrazione Crocetta, i lavoratori di Sviluppo Italia-Sicilia sono stati baluardo di chi crede che “impresa” possa ancora far rima con “Sicilia”. Il governo del PD li ha abbandonati escludendoli dall’albo unico dei lavoratori licenziati dalle società partecipate, celando maldestramente, dietro un parere dell’avvocatura di Stato, una chiara volontà politica. Il governatore e i suoi accoliti se ne sono lavati le mani. Di quei lavoratori, la mattina del 6 novembre, un giorno dopo aver conquistato il governo della Sicilia, ce ne occuperemo noi”, lo dice Gianfranco Micciche’, commissario di Forza Italia in Sicilia.