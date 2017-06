Creare un network commerciale tra le aziende siciliane che operano nei settori dell’agroalimentare, del turismo e della new economy.

E’ l’obiettivo di Unicredit, che il 9 giugno a Palermo – in via Magliocco 1, con inizio alle 10 – terrà “Sicily4Business”.

La giornata prevede, in apertura, gli interventi di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, e di Vittorio La Placa, Responsabile Retail Business Sicilia.

A seguire si terranno delle brevi presentazioni da parte di una ventina di aziende che operano in Sicilia nel settore dell’agroalimentare con produzioni di eccellenza.

Presenti venti aziende

In platea saranno presenti i rappresentanti di aziende del settore del turismo che sono interessate a comprare prodotti del territorio per far crescere la “customer experience” dei loro ospiti e di aziende che operano nella new economy in grado di offrire soluzioni digitali per favorire la commercializzazione on line dei prodotti agroalimentari.

Sono poi previsti gli interventi di Francesco Ferreri, Presidente Coldiretti Sicilia, Massimo Itta, Vice President International Markets Mastercard, e Daniela Marino, Director of Operations di Sicilia Convention Bureau.

L’evento terminera’ con le conclusioni di Vittorio La Placa e di Roberto Cassata, Responsabile Territorial Development & Relations Sicilia di UniCredit.