MILANO (ITALPRESS) – E’ stato centrato il 6 al Superenalotto con vincita record da 371.287.058,70 euro. Questa la combinazione vincente: 1-38-47-52-56-66. Numero jolly: 72. Numero Superstar: 23. La vincita è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. Il 6 al Superenalotto arriva dopo quasi due anni di attesa: l’ultimo risale infatti al 22 maggio 2021, quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone (Fermo). Saranno dunque 90 fortunati a dividersi l’intero bottino, portando a casa poco più di 4 milioni di euro.Il jackpot per il “6” riparte adesso da 54.700.000,00 euro.

Il sistema con una quota di appena 5 euro ha fatto fruttato 4,1 milioni di euro per ogni vincitore. Per la precisione 4.123.704,71 euro. In un bar di Termini Imerese, il Bar Bevuto di Carmelino Catalano di via Bevuto, 16, sono state vendute ben tre quote da oltre 4 milioni ciascuna, del jackpot milionario. Altre tre vittorie tra Palermo e provincia.

Giocata vincente al tabacchi di via Gaetano La Loggia 186 di Palermo, al tabacchi di corso Vittorio Emanuele 256 di Villabate e infine al tabacchi Randazzo di via Falcone e Borsellino 39 a Marineo.

Le vincite per regione

Campania 14

Friuli Venezia Giulia 9

Sicilia 9

Calabria 9

Marche 7

Lazio 7

Lombardia 7

Puglia 7

Liguria 4

Piemonte 4

Emilia Romagna 4

Toscana 3

Veneto 2

Abruzzo 2

Trentino Alto Adige 1

Umbria 1



-foto Image –