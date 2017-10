La rete degli studenti medi e Unione degli universitari (Udu) si sono mobilitati davanti alle scuole siciliane per chiedere una legge regionale sul diritto allo studio e una maggiore valorizzazione dei diritti degli studenti. “Vogliamo avere diritto di parola su quello che riguarda l’istruzione, soprattutto in un momento in cui siamo costretti a vivere in scuole che cadono a pezzi, la dispersione scolastica arriva a livelli spaventosi, non esiste un piano di welfare che tuteli gli studenti, e le falle della scuola pubblica diventano ogni anno più profonde” dice Flavio Lombardo, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi Sicilia.

Un vero e proprio “faccia a faccia”

Una delegazione di studenti ha partecipato al primo dibattito pubblico tra i candidati alla presidenza della Regione Sicilia, a Palermo, ponendo loro una domanda sul diritto allo studio.

Rete studenti medi e Udu Palermo hanno presentato ai candidati una piattaforma programmatica sulla legge regionale sul diritto allo studio scolastico ed universitario.