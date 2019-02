Studentessa siciliana. Il 28 febbraio si terrà il 63° Opernball di Vienna e, come da tradizione, anche quest’anno una giovane italiana prenderà parte a questo evento nato nell’ ‘800 ma che tuttora conserva inalterato il suo fascino.

A rappresentare l’Italia alla prestigiosa serata sarà Marianna Taormina, la studentessa siciliana, di Alcamo, vincitrice della XII edizione del Gran Ballo Viennese di Roma. Marianna ha inoltre partecipato a Miss Italia Sicilia e vinto la fascia Miss Sorriso Sicilia Est. A Vienna sarà accompagnata da Martin Gruber, giovane Project Manager di Linz.

È grazie al connubio e alla collaborazione nata tra Elvia Venosa, ideatrice dell’edizione italiana, l’Ambasciata d’Austria e la Città di Vienna, che ogni anno una giovane coppia ha il grande privilegio di partecipare al celebre “Ballo Dell’Opera di Vienna” che va in scena nella capitale austriaca nella sera di giovedì grasso.

Serata unica nel suo genere, ancora oggi in tutto il mondo è considerato il “Ballo dei Balli” per eccellenza e, come ogni anno, la magia prende vita e l’incanto si ripete identico, per il pubblico in sala e per quello che segue l’evento in diretta (quasi due milioni di spettatori) in mondovisione.

Studentessa siciliana a Vienna, 144 le coppie di debuttanti

Lo spettacolo ha inizio: la fanfara saluta le alte cariche dello Stato e i suoi ospiti, le circa 144 coppie di debuttanti fanno il loro ingresso in sala, sfilando sulle note dell’orchestra sinfonica, le ragazze in abito bianco, con tiara Swarovski firmata quest’anno dalla Maison Versace, nei capelli, i ragazzi in frac. Per questa edizione l’ispirazione per la tiara arriva direttamente dal mondo della musica e in particolare da L’Oro del Reno, il primo dei quattro drammi musicali che compongono L’anello del Nibelungo di Richard Wagner.

Nella scena principale del primo atto, un raggio di sole illumina le profondità del Reno facendo brillare l’oro custodito dalle tre ninfe del fiume. Ed è proprio dall’immagine luccicante dell’oro illuminato dal sole che è nata la creazione di Versace con i cristalli Swarovski: proprio come i raggi del sole immaginati da Wagner illuminano il tesoro delle ninfe del Reno, una luce naturale fa risplendere i 380 cristalli di ogni tiara che indosseranno le debuttanti al ballo.

Le 144 coppie di debuttanti provengono quest’anno da 13 paesi diversi. La loro danza d’apertura – concepita per la prima volta dalla scuola di danza Santner – si inserisce nel contesto del 150° anniversario dell’inaugurazione dell’Opera di Stato di Vienna. Inoltre, il Ballo dell’Opera di Vienna di quest’anno risplenderà di una vera superstar: il soprano Anna Netrebko che per l’occasione si esibirà insieme al marito Yusif Eyvazov cantando per la prima volta “Il bacio” di Luigi Arditi.

Innovazioni acustiche e visive, un evento imperdibile

Ma non ci sono solo innovazioni acustiche, ma anche visive: gli artisti del cinema e della proiezione di Graz “OchoReSotto” proietteranno uno spettacolo di light art multidimensionale sulla facciata dell’Opera di Stato di Vienna con il titolo “Arkestra of Light”. E per intrattenere gli ospiti tra un momento di spettacolo e l’altro è arrivato al Ballo dell’Opera anche il trend del tatuaggio: in uno studio appositamente attrezzato, gli ospiti possono farsi applicare gratuitamente tatuaggi adesivi lavabili con copertine d’opera, come “Queen of the Night” o “Don Juan”.

Dei 7000 biglietti messi a disposizione per il pubblico ogni anno circa la metà viene acquistato all’estero a dimostrazione di quanto questo evento mondano sia amato e riconosciuto nel mondo.

Per chi non avesse mai visto lo spettacolo del Teatro dell’Opera di Vienna durante questa magica serata c’è da restare senza fiato. Il Gran Ballo Viennese di Roma è l’unico ballo italiano gemellato con il Ballo dell’Opera di Vienna, nato nel 2007 ha il compito di rappresentare l’antica tradizione dei balli Viennesi nel mondo dando a tante giovani ragazze di età compresa tra i 15 e i 24 anni la possibilità di riassaporare i valori e le tradizioni dei balli viennesi e di vivere le magiche atmosfere dei balli Asburgici.