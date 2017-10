Nel grande mondo degli streaming non ci sono solo i colossi del web e i brand noti, ma anche molte piattaforme dedicate a generi specifici o target di nicchia. La mania dello streaming sembra aver contagiato ormai chiunque. In un mondo sempre più competitivo, comunque, sbaglia chi pensa che le opzioni siano limitate a tre o quattro grandi operatori.

Il mondo degli streamer online è molto vasto e spesso offre contenuti di qualità e di nicchia da veri intenditori.

Mubi

Mubi è una vera e propria cineteca dedicata ai film d’autore italiani e internazionali: ogni giorno viene introdotto un titolo nuovo, mantenendo sempre il totale a 30 film fra cui scegliere, disponibili ognuno per trenta giorni.

GuideDoc

Per chi ama guardare altro oltre ai film, GuideDoc è specializzato invece in documentari di grande qualità e di marcato impegno civile. I titoli in catalogo sono scelti direttamente da una squadra di curatori che seleziona le migliori produzioni premiate ai festival o realizzate da riconosciuti professionisti.

RakutenTv

Il gruppo giapponese, proprietario anche di Kobo, ha di recente rinominato la sua piattaforma conosciuta in precedenza come Wuaki. RakutenTv offre cinema, serie tv e programmi per bambini disponibili on demand senza bisogno di abbonamento.

Crunchyroll

Crunchyroll è dedicato specificatamente agli anime giapponesi e all’animazione orientale.