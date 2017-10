Torna lo Startup Weekwnd Catania. Dal 27 al 29 ottobre, presso la Città della Scienza (via Simeto 23) 54 ore di attività dedicate al tema dello smart city. Quest’anno l’evento, promosso da Google For Entrepreneurs, è co-organizzato dall’Università degli Studi di Catania attraverso il COF. Referente scientifico dell’Ateneo catanese sarà il prof. Rosario Faraci.

Cos’è lo Startup Weekend

Lo Startup Weekend è un evento che si caratterizza per la formula “dall’idea all’impresa in un solo weekend” e accelera la creazione di progetti innovativi dando spazio a tech-developers, designers, imprenditori e startupper per condividere idee, formare team, creare prodotti e dare vita a nuove startup. La tematica delle 54 ore di attività è Smart City: si affronteranno problematiche relative alla sostenibilità ambientale, alla mobilità urbana, alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, all’efficienza energetica.

L’evento è promosso da Google For Entrepreneurs e da Techstars, un network internazionale di volontari e imprenditori che fanno parte della community globale di Startup Weekend.

Duplice obiettivo

L’obiettivo, dunque, è duplice: ispirare, educare e rafforzare i singoli ed i gruppi presenti nelle realtà locali, durante la prima fase del percorso imprenditoriale; ricercare giovani professionisti che, all’interno del grande polo universitario si sono formati e hanno deciso di sviluppare sul territorio nuove tecnologie, da commercializzare in tutto il mondo.

Durante i tre giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di presentare progetti innovativi, trasformando idee fuori dal comune in opportunità di valore, grazie alla formazione erogata da speaker di caratura nazionale ed al lavoro in team sostenuto da mentor di grande esperienza in settori diversi. Al termine, i giudici sceglieranno il progetto vincitore, per capacità e creatività, che potrà accedere alle tante opportunità proposte dai nostri partner.