Triscovery è una startup innovativa made in Sicily nata a fine marzo grazie all’idea e alla volontà di fare impresa di due ragazzi siciliani, Fabrizio Badalucco e Fabio Catalano , classe 1988 e 1989, con l’obiettivo di innovare l’esperienza turistica nazionale, ridando valore a tutti quei territori che attualmente hanno un enorme potenziale inespresso e connettendo gli operatori professionali del settore con tutti i viaggiatori digital.

Triscovery, innovare il turismo esperenziale

Nata per soddisfare il bisogno di scoperta (“discover”) che ogni persona custodisce nel proprio animo e la propensione al viaggio di ciascuno (“trip”), Triscovery ha fin dai primi mesi di vita suscitato un interesse crescente da parte degli operatori locali, associazioni culturali e tour operator nazionali che con semplicità hanno trovato un canale per l’accesso al web facile, economico e profittevole.

Sicilia e Toscana regioni pilota del progetto

A poco piu di 3 mesi dal lancio online sono presenti oltre 60 attività esperienziali distribuite nelle regioni pilota di Sicilia e Toscana.

In tre semplice parole è racchiuso il senso di scoperta che Triscovery vuole trasmettere: “discover your trip”. I due giovani founders hanno declinato questa necessità latente dei viaggiatori nel “tris” dei seguenti tre settori: Arte & Cultura, Food & Wine, Sport &Tempo. Da qui appunto, il nome Triscovery.

Come funziona il marketplace

Il marketplace consente con la stessa facilità con cui si prenota un volo o una struttura ricettiva, di organizzare e prenotare in anticipo un’esperienza di viaggio in grado di far vivere al 100% la voglia di scoperta di un territorio. Dalla wine experience al trekking, dalla lezione di cucina all’escursione organizzata, e tanto altro ancora; tramite la piattaforma online è sufficiente selezionare la destinazione e le date di permanenza per trovare tutte le attività degli operatori locali, riscoprendo così l’identità, i sapori e i mestieri di ogni territorio.

Uno strumento per aumentare la visibilità online

Triscovery fornisce agli operatori professionali uno strumento dinamico per aumentare la visibilità online delle proprie attività, ottimizzare la gestione delle prenotazioni e dei pagamenti in linea con le recenti normative Europee in materia di servizi di pagamento. L’applicazione digitale permette agli operatori professionali di dedicare più tempo ai loro interessi principali, concentrandosi sulle loro attività e delegando a qualcun altro la gestione delle prenotazioni e dei pagamenti.

Inoltre, grazie all’analisi dei dati e delle statistiche, Triscovery aiuta quotidianamente i propri operatori professionali al fine di identificare le migliori strategie commerciali da percorrere, comprendere i punti di miglioramento e le debolezze grazie al sistema di recensioni implementato sulle singole attività e consentire di saturare le disponibilità quando necessario, anche nell’ottica di rispondere alle esigenze di destagionalizzazione dei picchi di domanda del settore turistico.

“Siamo fermamente convinti che la situazione di stallo, alternata da sporadici sintomi di ripresa, che sta vivendo il nostro paese e soprattutto il Sud, possa essere superata in maniera strutturale grazie anche alle nuove iniziative e agli incentivi verso le nuove idee imprenditoriali che attualmente non mancano, come testimoniato dalla nostra partecipazione a diverse competizioni per startup, indette da Unicredit, Invitalia e Progetto Marzotto. Ci auguriamo che sempre più giovani possano tornare – e non solo fuggire dal nostro paese – per sviluppare il nostro territorio, trovando la forza e la determinazione per portare avanti le loro idee imprenditoriali e di innovazione”.

Triscovery ha superato la fase di test raggiungendo in 2 mesi oltre 5000 utenti da tutto il mondo e riuscendo con semplicità a far vivere delle esperienze di viaggio e di scoperta d’eccellenza ad oltre 2000 viaggiatori. Diversi operatori hanno mostrato interesse per poter entrare a far parte della rete Triscovery, trovando in quest’iniziativa un’opportunità per essere visibili online sia in Italia che soprattutto all’estero.