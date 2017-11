Vittoria tutta siciliana alla sesta edizione di itCup Registro 2017 con la start up Ludwig, un motore di ricerca per scrivere correttamente in inglese. Il web service è disponibile on-line da qualche giorno all’indirizzo www.ludwig.guru ed è gratis.

Opera di tre giovani siciliani

Gli inventori di Ludwig sono tre giovani siciliani: Federico Papa, Antonio Rotolo e Roberta Pellegrino. Insieme, dopo avere già avviato un altro progetto start up a Palermo e a Catania, si sono cimentati nella creazione di uno strumento per aiutare i non anglofoni a non commettere errori grammaticali e sintattici durante la scrittura in inglese. Il motore di ricerca è stato presentato con successo nell’ambito del concorso #SanFranciscoDreaming, ottenendo il premio più ambito della sesta edizione itCup Registro 2017, offerto dalla Fondazione Denoth, ente no profit dedicato alla memoria del professor Franco Denoth.

Cosa fa Ludwig

I suoi stessi creatori lo hanno definito come uno strumento che va ad ampliare esponenzialmente le capacità e le conoscenze linguistiche di Google. Una volta inserita una parola o frase all’interno del motore di ricerca, esso traduce in inglese da tutte le lingue, corregge gli errori ortografici e propone gli usi linguistici più pertinenti e diffusi. Il programma di Ludwig comprende due elementi: un database, vero punto di forza e in continua espansione, che registra e mette a disposizione frasi provenienti da fonti certe e con un inglese corretto e corrente; un algoritmo che unisce statistica adattativa e tecniche di ricerca semantica di Natural Language Processing (NLP).

Ludwig e il team volano in California

Grazie all’importante riconoscimento il team siciliano volerà in California. Gli inventori di Ludwig resteranno per due settimane presso la prestigiosa Startup School di Mind The Bridge nella Silicon Valley. Tanta l’emozione e la soddisfazione dei giovani ricercatori espressa dalla Pellegrino: “E’ un riconoscimento inaspettato – dice Roberta – Insieme agli altri due soci abbiamo deciso di volare nella Silicon Valley per frequentare questo prestigioso corso. Ha un valore simbolico molto alto per noi. Sarà un’occasione unica per stringere anche accordi commerciali con partner americani. Puntiamo a questo, anche per fortificare e consolidare la nostra start up”.