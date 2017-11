Si chiama “Lasciati ispirare” ed è la nuova funzione che Dario, Giuseppe e Alessandro, i tre founder di Giromangiando, hanno deciso di aggiungere all’App, che permette di trovare il locale perfetto, in modo facile e veloce, non attraverso le recensioni, ma tramite le immagini dei piatti. La loro mission, infatti, è voler cambiare il modo in cui cercare la location migliore, che soddisfi ogni esigenza.

La campagna di crowdfunding

Per far questo hanno lanciato una campagna di crowdfunding, su Eppela, con il supporto di Poste Italiane. “Da un anno, – dicono i tre ideatori di Giromangiando – abbiamo iniziato lo sviluppo della nuova funzione “Lasciati Ispirare” e vorremmo riuscire a completarla e lanciarla sul mercato nel 2018, ma per fare un lavoro fatto bene ci vogliono le giuste risorse che al momento ci mancano. Ci definiamo paladini del cibo e vogliamo che, finalmente, tutti i locali non vengano più scelti in base a delle recensioni scritte, bensì in base ai loro piatti!”.

Come nasce Giromangiando

L’idea di realizzare Giromangiando nacque 3 anni fa, durante una cena in pizzeria, o forse prima quando ci trovammo a scegliere in quale pizzeria andare. Passavamo un’ora a sfogliare scheda locale dopo scheda locale per trovare tutte le caratteristiche che volevamo, – raccontano i 3 amici – ma alla fine ci siamo annoiati e abbiamo scelto il solito locale vicino casa. Pensando che anche altri ragazzi avrebbero avuto lo stesso nostro problema, abbiamo deciso di aprire una semplice Pagina Facebook nella quale postare foto di piatti, poter ispirare e consigliare i diversi utenti su dove andare a mangiare”.

Tre anni dopo è nata una community che conta più di 50 mila persone solo in Sicilia, e 20.000 download dell’App presente su 4 province siciliane: Catania, Ragusa, Siracusa e Palermo, ma anche a Roma. Adesso potrebbero essere gli stessi utenti i protagonisti, caricando le foto scattate dei piatti, così da emozionare e ispirare gli altri utenti.