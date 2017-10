PrestoFood.it Srl, la startup italiana leader nel food delivery nel Sud Italia, ha chiuso il suo primo round di investimento da 150.000 euro, attraverso il coinvolgimento di un business angel legato ad un grande player nazionale della logistica, e con l’advisorship di Comunicatica Srls, che con questa operazione consolida ulteriormente la sua presenza nel foodtech.

Comunicatica

Comunicatica, la holding italiana del digitale con oltre 50 collaboratori in tutta Europa e con diverse aziende e startup partecipate, è infatti già presente nel settore del foodtech con una sua importante partecipazione in Moovenda, già leader in Italia fra gli operatori di food delivery indipendenti. Comunicatica opera inoltre come principale partner tecnologico nel foodtech attraverso le altre società del gruppo. Tra queste ricordiamo Syncronika, che ha sviluppato piattaforme di food delivery per player minori, Creact, che opera come mobile enabler anche in questo settore, e Userbot per la gestione del customer service con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Prima startup italiana nel food delivery del Sud Italia

Ad oggi PrestoFood.it è già la prima startup italiana nel food delivery del Sud Italia, sia per fatturato che per dimensione. E’ già attiva a Catania, Palermo, Reggio Calabria e a breve anche su Messina, con un piano di crescita in Puglia e in Sardegna. Con oltre 50 driver e più di 200 ristoranti e con una roadmap per l’espansione in tutto il Meridione, PrestoFood.it si appresta ad essere la startup leader nel food delivery del Sud Italia, puntando a chiudere il 2017 con oltre 1 milione di fatturato.

Fondata in territorio etneo da Guido Consoli, classe 1992, giovane imprenditore catanese ma con un’esperienza importante nel mondo della ristorazione, ha già un sistema di logistica completamente digitalizzato e una forte presenza commerciale soprattutto sul territorio siciliano.

“Siamo molto contenti di annunciare la chiusura del nostro primo round di investimento che ci permetterà di dare concretezza al nostro piano di espansione al Sud e nelle isole e di ottimizzare la nostra piattaforma tecnologica – ha dichiarato Guido Consoli, founder & CEO di PrestoFood.it -. Inoltre con Comunicatica abbiamo l’opportunità di mettere le basi per un processo di consolidamento del settore, che porterà inevitabilmente ad una concentrazione degli operatori italiani intorno ad un orizzonte comune”.

“Con Comunicatica e i nostri partner – commenta Jacopo Paoletti, founder & CEO di Comunicatica – lavoriamo da oltre un anno e mezzo al consolidamento del food delivery in Italia, con una serie di operazioni volte all’integrazione degli operatori italiani nel settore, soprattutto in risposta ai piano di espansione dei più grandi player internazionali. La nostra partecipazione in PrestoFood.it va in questa direzione, puntando alla crescita della stessa nel breve periodo e in ottica di valorizzazione di questo nostro importante asset nel lungo termine”.