Coderblock è stata selezionata per partecipare all’evento per startup più atteso dell’anno: il Web Summit di Lisbona, che si terrà dal 6 al 9 novembre. Sarà la prima volta che la piattaforma verrà raccontata fuori dall’Italia, partecipando all’Alpha Program.

“Con l’opportunità del Web Summit, – ha dichiarato danilo Costa, CEO di Coderblock – il nostro team è focalizzato verso l’ottimizzazione del nostro prodotto e il monitoraggio delle metriche più importanti, col preciso scopo di fornire degli esempi degli obiettivi ottenuti. In più, stiamo ottimizzando gli sforzi sui nostri canali advertising e di social media per permettere al nostro pubblico di seguirci ed interagire con noi durante il Web Summit, condividendo con i nostri followers l’esperienza”.

Cos’è il Web Summit

L’evento, nato a Dublino nel 2010, rappresenta uno dei più importanti eventi mondiali sulle startup e rappresenta un importante momento di incontro tra startup di vari paesi e potenziali investitori. L’edizione 2016 ha visto la partecipazione di 60.000 visitatori di 160 Paesi diversi, 1.500 startup e oltre 2.000 giornalisti accreditati. Quest’anno sono attesi relatori del calibro di Al Gore, Brad Smith, Mark Hurd, Werner Vogels, François Hollande, solo per citarne alcuni.

Coderblock

Coderblock è il primo AI marketplace dedicato all’outsourcing recruitment ed alle collaborazioni digitali remote, col preciso obiettivo di favorire l’incontro fra aziende e freelancers digitali ed ed abbattere costi e rischi delle collaborazioni tradizionali. A differenza dei marketplace esistenti, che mettono in contatto aziende e singoli freelancer con modalità aleatorie, Coderblock applica algoritmi di matching proprietari (Intelligenza Artificiale) per costituire team virtuali di freelancers, scelti su misura del prodotto da realizzare.

Una volta formato il team e trovato l’accordo fra le parti, Coderblock mette a disposizione un “Workspace Agile” che consenta agli utenti, sia aziende che freelancers, di ottimizzare la propria collaborazione remota. In questi termini, Coderblock può essere inteso come il self-service per la produzione digitale di aziende e startup ed un’ecosistema dedicato a tutti i professionisti del digitale. C’è da dire anche che Coderblock è anche la prima piattaforma di recruitment collegata ad un ufficio virtuale 3D che, grazie alla realtà virtuale, consentirà ad aziende e freelancer di scegliere una modalità alternativa per gestire la propria collaborazione remota.