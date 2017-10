La business plan competition regionale è pronta per incoronare i vincitori. I nove migliori progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico nati nelle università e nei centri di ricerca della Sicilia si sfideranno a colpi di pitch. I vincitori parteciperanno al PNI – Premio nazionale per l’innovazione, che quest’anno vede Ferrovie dello Stato come main partner.

Gran finale di Start Cup Sicilia 2017. Questa mattina, alle ore 10.15 nella sede di Unicredit, in via Magliocco 1 a Palermo, la sfida a colpi di pitch. In gara i migliori progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico nati nelle aule e nei laboratori delle università e dei centri di ricerca della Sicilia. Nove i finalisti provenienti dalle Start Cup di Catania, Messina e Palermo che si contenderanno la vittoria dopo aver seguito un percorso di mentorship.

PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione

I sei vincitori parteciperanno al PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione, promosso dalla rete nazionale degli incubatori di impresa universitari (PNICube) con la co-partecipazione di FS Italiane, in programma a Napoli il 30 novembre e 1 dicembre. Quattro le categorie in cui saranno suddivisi i progetti: Life Sciences, Cleantech & Energy, Industrial e ICT. Al campione assoluto del PNI andrà un riconoscimento di 25mila euro da investire nelle proprie attività hi-tech. Inoltre FS Italiane sosterrà con un premio di altri 25mila euro il miglior progetto di impresa della categoria Industrial.

Insieme ai finalisti della Start Cup Sicilia 2017, interverranno: Fabio Mazzola – prorettore vicario Università degli Studi di Palermo, Roberto Cassata – responsabile rapporti con il Territorio Sicilia UniCredit e i coordinatori delle Start Cup locali, Rosario Faraci per l’Università di Catania, Daniela Baglieri per l’Università di Messina e Marcantonio Ruisi per l’Università di Palermo.

I migliori progetti di impresa ad alto contenuto tecnologico

Start Cup Sicilia è la competizione che premia i migliori progetti di impresa ad alto contenuto tecnologico della Sicilia, provenienti dal mondo della ricerca. L’edizione 2017 è promossa dai tre atenei siciliani con il supporto di Unicredit.

PNICube

PNICube è l’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition regionali, denominate StartCup. Nata nel 2004, ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo accademico. Oggi PNICube conta 44 associati tra Università e incubatori accademici e 15 StartCup attive.