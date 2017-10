Recuperare con tecniche sostenibili i metalli nobili contenuti nelle schede madri dei rifiuti elettronici (PCBIS – Università di Palermo). Calcolare indici di pre-allertaggio del rischio geologico e predisporre mappe della pericolosità geologica (Geodazer – Università di Catania). Creare una piattaforma di mobilità urbana in grado di abilitare un servizio di trasporto collettivo con conducente e su richiesta con veicoli condivisi e coordinati da algoritmi di Intelligenza Artificiale (Mvmant – Università di Catania).

Soluzioni per la sicurezza industrale

E ancora, un software ERP ed un hub per la distribuzione di piante e fiori (Digital green – Università di Messina). Un sistema integrato di movimentazione robotica e stampa 3D, estrusione di tecnopolimeri, lavorazione CAD e design innovativo per l’industria manifatturiera (Ocore – Università di Palermo). Soluzioni smart per la sicurezza industriale nella movimentazione dei carichi (Safe Crane – Università di Messina).

Sono le sfide imprenditoriali dei vincitori della Start Cup Sicilia 2017, la business plan competition promossa dai tre atenei siciliani per far emergere i migliori progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico nati nelle università e nei centri di ricerca della Sicilia.

I finalisti

Nove i finalisti provenienti dalle Start Cup di Catania, Messina e Palermo che si sono sfidati ieri a colpi di pitch nella sede di Unicredit di Palermo dopo aver seguito un percorso di mentorship per l’elaborazione del business plan. Sei i vincitori tra cui spicca PCBIS, che si è aggiudicato il primo posto. I sei vincitori parteciperanno al PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione, promosso dalla rete nazionale degli incubatori di impresa universitari (PNICube) con la co-partecipazione di FS Italiane, in programma a Napoli il 30 novembre e 1 dicembre. Quattro le categorie in cui saranno suddivisi i progetti: Life Sciences, Cleantech & Energy, Industrial e ICT. Al campione assoluto del PNI andrà un riconoscimento di 25mila euro da investire nelle proprie attività hi-tech. Inoltre FS Italiane sosterrà con un premio di altri 25mila euro il miglior progetto di impresa della categoria Industrial.

Start Cup Sicilia è la competizione che premia i migliori progetti di impresa ad alto contenuto tecnologico della Sicilia, provenienti dal mondo della ricerca. L’edizione 2017 è promossa dai tre atenei siciliani con il supporto di Unicredit.

PNICube è l’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition regionali, denominate StartCup. Nata nel 2004, ha lo scopo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo accademico. Oggi PNICube conta 44 associati tra Università e incubatori accademici e 15 StartCup attive.