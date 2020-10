Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa ha annunciato e confermato il finanziamento di 4 milioni di euro per la costruzione del “Museo del mare” di Gela che dovrà ospitare definitivamente la “nave greca”, tornata dall’Inghilterra dopo un trattamento di restauro.

Intanto, l’opera sarà esposta, dopo 2700 anni, in un padiglione provvisorio dell’area archeologica di “Bosco Littorio” presso una struttura in policarbonato di 400 metri quadrati. Il progetto “Ulisse, l’arte e il mito”, si concluderà alla fine di ottobre ed è frutto della collaborazione tra i musei “San Domenico” del comune Romagnolo e quello di Gela.

Musumeci e l’assessore ai beni culturali, Alberto Samonà, hanno confermato che dal governo nazionale è arrivato il si al progetto. Inoltre, si è deciso come procedere con i reperti archeologici rinvenuti in via Di Bartolo, nel quartiere Borgo: saranno illuminati e coperti con lastre di cristallo antisfondamento per ricreare un museo all’aperto. I lavori saranno eseguiti interamente dalla “Open Fiber”, azienda del gruppo Enel che li ha trovati.

LEGGI ANCHE

PANIFICAZIONE IN SICILIA, ORLANDO: “RISCHIO DI ABUSIVISMO”