L’Associazione Siciliana Amici della Musica presenta la Stagione n.90, ospitata come da tradizione al Politeama Garibaldi: 20 concerti, suddivisi nei due turni di abbonamento Pomeridiano e Serale.

Si inizia dal Turno Serale lunedì 17 ottobre alle ore 20.45 con i King’s Singers, l’ensemble vocale maschile che meglio oggi rappresenta la tradizione britannica dei cori a cappella, vincitore di due Grammy Awards e con 150 incisioni all’attivo negli oltre 50 anni di carriera. Debutto e una tappa in Sicilia, il gruppo proporrà un programma che comprende musiche e brani da Ravel ai Beatles, da Schubert ai Queen.

Il Turno Pomeridiano prende invece il via lunedì 24 ottobre alle 17.15 con il giovanissimo talento del violinista Giuseppe Gibboni, vincitore nel 2021 del prestigioso Premio Paganini di Genova, quarto italiano ad aggiudicarsi il Primo premio nella storia della competizione iniziata nel 1954. Gibboni sarà accompagnato dall’Orchestra Ferruccio Busoni in un programma che comprende, oltre alle musiche di Paganini, anche pagine di Wieniawski, Grieg e Kalinnikov. La Stagione 2022/2023 vedrà alternarsi sul palcoscenico del Politeama Garibaldi artisti come Danilo Rea, Emanuele Arciuli, Giovanni Sollima e Carlotta Maestrini, il Trio Debussy, Toquinho, Desirée Rancatore, il Trio Metamorphosi nel consueto connubio fra la musica del repertorio romantico e concerti crossover.

CALENDARIO CONCERTI TURNO SERALE

CALENDARIO CONCERTI TURNO POMERIDIANO

I prezzi degli abbonamenti sono comprensivi di diritti di prevendita. Su tutte le tipologie di abbonamento è di € 5,00; invece per gli abbonamenti Giovani/Studenti il diritto di prevendita è di € 3,00.

Diritti di agenzia 2€ solo presso Box Office

Riduzioni abbonamenti: spettatori Over 65 e Under 30, Docenti (Scuole pubbliche, Università, Conservatorio e Scuole di Musica, Goethe Institut e Istituto Cervantes), Studenti (scuole pubbliche, private, Università, Conservatorio e Scuole di Musica, Goethe Institut, Institut Français Palermo e Istituto Cervantes), Titolari di CartaPiù o Multipiù Feltrinelli, Mondadori Payback, Amici del Teatro Massimo, Fai – Fondo Ambiente Italiano, Spazio Cultura Card.

È possibile acquistare gli abbonamenti presso

Box Office c/o Mondadori Point

via Mariano Stabile 233 – Palermo – tel. 091 335566

Spazio Cultura Libreria Macaione

via Marchese di Villabianca 102 – Palermo – tel. 0916257426

DETTAGLIO CAMPAGNA ABBONAMENTI