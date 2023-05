Oggi, mercoledì 17 maggio, iniziano le aperture straordinarie dello Sportello del Consumatore di Palermo nei locali di via Ercole Bernabei 22, che si ripeteranno ogni mercoledì e giovedì, dalle 11:30 alle 17:30, fino all’8 giugno.



Gli Sportelli del Consumatore sono un progetto promosso da Federconsumatori Sicilia, come Associazione capofila, in collaborazione con ACU, AIACE e UGCONS.



Lo Sportello del Consumatore di Palermo offre assistenza gratuita e qualificata ai consumatori che riscontrano problemi con le società dell’energia elettrica e il gas, gli operatori di telefonia, le banche, società finanziarie e assicurazioni, i gestori del servizio idrico e della raccolta dei rifiuti.



“Gli Sportelli del Consumatore – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – garantiscono un servizio settimanale della durata minima di 18 ore, distribuite in 3 giorni. Con le aperture straordinarie garantiamo nel periodo indicato un servizio pari a 30 ore settimanali distribuite in 5 giorni e diamo maggiori opportunità ai consumatori di entrare in contatto con la nostra associazione e di richiedere il nostro aiuto, che è gratuito”.



L’iniziativa Sportelli del Consumatore è finanziata dalla Regione Siciliana con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico e terminerà il 20 luglio 2023.