A più di un mese dalla manifestazione, sono già tantissimi gli atleti iscritti all’edizione numero 23 della Maratona della Città di Palermo. Nel frattempo è stata presentata la medaglia che sarà consegnata a tutti i finisher. Chiusura iscrizioni il 12 novembre.

Il 19 novembre palermitani e atleti stranieri

Conto alla rovescia per la Maratona di Palermo che quest’anno il 19 novembre, celebrerà le sue 23 edizioni. La manifestazione, inserita nel calendario Fidal come Maratona “Bronze”, è organizzata dall’Associazione Medi@. Una edizione che ancora una volta, avrà come impronta forte, la presenza massiccia di atleti stranieri, che in questi mesi hanno “bussato” alle porte dell’organizzazione per inviare le proprie adesioni.

Iscrizioni entro il 12 novembre

La quota d’iscrizione al momento, che riguarda gli atleti tesserati residenti e non in Italia, è di 30 euro per la maratona e di 22 euro per la mezza maratona. Si tratta del penultimo step, l’ultimo scatterà il 30 ottobre e condurrà fino al 12 novembre, giorno di chiusura delle iscrizioni.

Novità nel regolamento per gruppi e società

Nel rinnovato regolamento dell’edizione 2017 non mancano le novità: a cominciare dagli incentivi per gruppi e società sportive; previsto infatti il rimborso delle spese di viaggio per quelle società che arriveranno a Palermo in pullman con almeno 20 atleti al seguito, che parteciperanno alla maratona. Agevolazioni anche per le iscrizioni societarie con diversi tipi di gratuità in base al numero d’iscritti. Sul fronte montepremi verranno premiate le prime sei società italiane classificate nella maratona (con un minimo di 30 atleti classificati): da 500 fino a 75 euro. Il tempo massimo per concludere la maratona sarà di 6 ore, di tre ore per la mezza maratona.

Le Medaglie da collezione

Intanto è già stata presentata anche la medaglia che finirà al collo di tutti gli atleti (maratoneti e mezzi maratoneti) che taglieranno il traguardo. Una medaglia da collezione, che quest’anno oltre a fregiarsi del logo Unicredit, main sponsor per il decimo anno, riporta raffigurata la Cattedrale di Palermo parte integrante del percorso Unesco, che impreziosisce il capoluogo siciliano, in un percorso d’arte che è proprio anche della Maratona di Palermo.

Terza edizione de “La camminata del Sorriso”

Anche quest’anno, accanto alla corsa agonistica, ci sarà “La camminata del Sorriso – SISA Supermarcati” giunta alla sua terza edizione; un momento ludico ed aggregativo per famiglie, scuole, alunni e per quanti vorranno percorrere 3 km in una camminata non competitiva. Un evento che guarda al sociale e chiamato a dare informazioni e visibilità ad una problematica socio – sanitaria qual è la Thalassemia.