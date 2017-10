Il deputato Trizzino ha presentato a Palermo la proposta di regolamento per le professioni motorie redatta insieme ai rappresentanti del Comitato italiano scienze motorie (Cism) e a numerosi docenti universitari.

Una legge rivoluzionaria

“Professioni motorie, il regolamento è pronto. La Sicilia oggi è pioniera di una legge rivoluzionaria, nata dall’impegno di quei giovani di cui tanto i politici si riempiono la bocca, ma che dagli stessi vengono bistrattati”. Lo ha detto il designato assessore per il Movimento 5 Stelle e deputato all’Ars Giampiero Trizzino alla conferenza dedicata alla legge n. 29 che, finalmente, traccia un indirizzo professionale sicuro per i giovani siciliani laureati in Scienze motorie.

Riconosciuto il ruolo dei laureati

Venerdì mattina, nell’aula magna di via Pascoli, a Palermo, il 5 Stelle Trizzino è intervenuto per spiegare i punti cardine del regolamento redatto insieme ai rappresentanti del Cism, numerosi studenti e docenti universitari. “Anni di incontri e duro lavoro – ha affermato soddisfatto Trizzino – per affermare e riconoscere, finalmente, il ruolo dei laureati in scienze motorie nelle strutture sportive. Adesso attendiamo impazienti la pubblicazione del regolamento che renda operativa la legge”.

Attesa impaziente per l’approvazione

E proprio la capogruppo all’Ars del Pd, Alice Anselmo, davanti alla platea gremita di studenti, ha affermato che spingerà l’assessore della sua stessa maggioranza, affinché il regolamento venga approvato nelle prossime due settimane. A promettere “fiato sul collo” è proprio Trizzino che assicura priorità assoluta in un eventuale Governo del M5S, nel caso in cui la maggioranza non dovesse rispettare questo impegno. “Un regolamento già redatto, condiviso tra tutte le parti, e che aspetta soltanto la pubblicazione ufficiale. Non si perda altro tempo”.

Necessario un inquadramento giuridico professionale

Infine il presidente nazionale del Cism, comitato studenti di scienze motorie, Daniele Iacò: “Abbiamo eretto l’ennesimo pilastro a sostegno del definitivo inquadramento giuridico professionale delle Scienze motorie a livello nazionale”.