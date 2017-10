Si è svolta ieri la presentazione della seconda edizione di “Run with Autism“.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Palermo, rappresentato dall’assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina, si terrà in città il prossimo 22 ottobre, ed è stata organizzata da Vivi Sano Onlus, in collaborazione con l’Acsi Sicilia Occidentale.

“Il valore universale dello sport come strumento di partecipazione, integrazione e socializzazione – ha dichiarato l’assessore Mattina – è ancor più evidente in una manifestazione come questa. Agli organizzatori va il plauso dell’Amministrazione comunale perché siamo convinti che nello sport e nel rispetto delle regole che lo governano si possa trovare il giusto slancio per riconoscere, valorizzare e ove necessario superare le differenze”.

Il programma

Il programma di questa seconda edizione prevede la partenza dal Parco della Salute “Livia Morello” al Foro Italico di Palermo: alle 9.30 si inizierà con “Limoncino Flash”, una CronoRun di 5 km non competitiva e aperta a tutti; alle 10.30 “Run with Autism”, una camminata a passo libero di 2 km; e alle 11.00 “Pedalando”, una passeggiata ciclistica di 7,5 km.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile registrarsi attraverso il sito internet, presso la sede dell’Acsi Sicilia Occidentale in via Leonardo Da Vinci 17, oppure presso Tecnica Sport.

I fondi raccolti saranno devoluti alle Onlus: Teacch House, I Numeri Primi, Aurora, Futuro Semplice, Crescere Insieme e ConCrea, sei associazioni che si occupano di persone autistiche.