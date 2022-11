Venerdì 11 novembre, alle ore 20,30 nello spazio artistico Roots, in via Borrello, 73 a Catania andrà in scena lo spettacolo di cabaret marionettistico ‘Camminando sotto il filo’ di e con Nadia Imperio, della compagnia di Sassari, ‘La botte e il cilindro’.

Antonella Caldarella e Steve Cable hanno voluto questo spettacolo all’interno della Rassegna ‘Rigenerazioni’ perché desiderano far assaporare alloro pubblico tutte le forme teatrali e desiderano far vivere il loro spazio artistico a tutti, dagli adulti ai più piccoli. ‘Il nostro spazio artistico è un luogo di condivisione per le famiglie per godere delle varie forme di teatro’.

Questo spettacolo è stato portato in giro per il mondo, partecipando ad importanti festival e rassegne di Europa, Asia, America Latina, ricevendo numerosi riconoscimenti e premi.

Questo rappresentazione ha come ambientazione un teatro

CAMMINANDO SOTTO IL FILO

In un teatro in miniatura Nora, inventrice della prima sit-down comedy del mondo (nonchè della serie spinoff sul web “NOTFLIX, il primo NOTWORK del mondo”), ci conduce con ironia e verve attraverso i piccoli atti unici di cui si compone lo spettacolo. I personaggi sono impazienti di esibirsi e entrano in scena in modo inaspettato; a volte sono già davanti allo spettatore, ma quasi invisibili…Ciascuno di loro ha qualcosa da dire, e un modo del tutto personale di stare sulla scena: la maliziosa Miss Embrasse, le mute Janas, Oscar con le sue evoluzioni e la delicata Lilit. Il solista di un quartetto a tenores tenta invano di esibirsi; misteriose gambe si esercitano nel salto e qualcuno arriva di corsa, forse in ritardo, per l’annuale migrazione verso i paesi caldi. Tutto è tenuto insieme proprio dall’arguta e spiritosa Nora, che, complice anche il suo libro dal quale vengono fuori le storie più originali, dialoga con il suo pubblico attraverso gesti, canzoni, battute e interazione che ne fanno un personaggio accattivante e imprevedibile.

Lo spettacolo, animato a vista, viene proposto con delle piccole varianti a seconda del pubblico presente, ed è concepito per essere fruito da adulti e bambini, con diversi livelli di partecipazione. La musica è parte integrante degli atti unici di cui si compone lo spettacolo, fatto soprattutto di gesto, movimento e ritmo, elementi che contribuiscono a suscitare nello spettatore emozione, riflessione o divertimento.

Uno degli intenti dell’autrice è proprio quello di condividere con il pubblico il piacere nello scoprire le grandi potenzialità di movimento della marionetta a filo, affascinante e misconosciuto mezzo espressivo nell’ambito del teatro di figura, così vicino all’essere umano da far quasi dimenticare che nasce da un pezzo di legno.

N.B.Lo spettacolo ha partecipato ad importanti festival e rassegne di Europa, Asia, America Latina.

PREMI RICEVUTI

-PREMIO SPECIALE per “la soluzione tecnica ed estetica delle marionette” all’International festival for Children Lutfest, Sarajevo, Bosnia

-PREMIO per “aver costruito all’interno del mondo delle marionette a filo un proprio linguaggio estetico fresco e moderno, che permette ai suoi personaggi di esprimersi in maniera poetica attraverso il gesto. Rilegge in chiave moderna miti e suggestioni della sua terra d’origine, la Sardegna”, rassegna Ai bravi burattinai d’Italia, Silvano d’Orba

PREMIO per “le capacità attoriali” all’International Puppet Festival di Podgorica, Montenegro