Africani ospiti di un centro di accoglienza ad Agrigento utilizzavano la struttura come luogo di smercio di droga per molti acquirenti dell’hinterland. La polizia li ha arrestati per spaccio. In manette sono finiti Abdourahman Badjan (1996, Gambia), Ali Secka (1994, Gambia), Marong Yankuba (1997, Gambia), Musa Bayo (1993, Sierra Leone), Sarjo Fofana (1988, Gambia).

Secondo la ricostruzione della Squadra mobile, i cinque extracomunitari si sarebbero resi responsabili, in concorso, di numerosi episodi di spaccio. Le cessioni sarebbero avvenute proprio all’interno della struttura di accoglienza, dove gli extracomunitari erano ospiti durante le fasi delle investigazioni.

Per incastrali, il personale della sezione antidroga ha proceduto all’installazione di alcune telecamere all’interno del centro per rifugiati. I riscontri hanno permesso di individuare numerose persone che quotidianamente acquistavano hashish dagli ospiti del centro. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore di Agrigento, Carlo Cinque.

Acquirenti bloccati dopo gli acquisti

Buona parte degli acquirenti sono stati bloccati e controllati dopo l’acquisto. Il blitz ha consentito il rinvenimento ed il sequestro di svariate decine di dosi di sostanza stupefacente e l’identificazione di decine di consumatori, uomini e donne, per uso personale.

Gli agenti della Mobile, diretta da Giovanni Minardi, in un caso hanno individuato ed arrestato una donna di origine nigeriana che trasportava 1,4 chili di hashish destinato ad uno degli arrestati.