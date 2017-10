Spaccio di cocaina nel centro storico di Carini, i carabinieri arrestano due persone.

Le manette sono scattate per A.C, classe ’57 e per G.R., classe ’70, sorpresi durante la notte in un circolo ricreativo privato con 44 dosi di cocaina, per un totale di circa 10 grammi, nonché 160 euro, ritenuto provente di precedente attività di spaccio.

Spaccio di cocaina, trovati 44 dosi e 160 euro

I due soggetti sono stati davvero meticolosi, spiegano i carabinieri. Le dosi, rinvenute all’interno di due piccoli contenitori, erano contrassegnate da un nastro di colore giallo o azzurro, a seconda del loro peso, e dunque del prezzo di vendita al dettaglio.

L’attenzione era massima, da parte dei due soggetti, anche con riferimento ai soldi percepiti dalle cessioni già effettuate.

Spaccio di cocaina, pizzino con la contabilità

I militari dell’Arma hanno rinvenuto, infatti, anche un biglietto sul quale era indicata una breve contabilità delle somme ricevute.

Lo stupefacente ed il denaro sono stati posti immediatamente sotto sequestro.

I due soggetti, che dovranno ora rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo.

Spaccio di cocaina, gli effetti sul fisico

dilatazione delle pupille

narcosi alle mucose nasali e alla gola

senso di agitazione

forti tremori

tachicardia

ipertensione

loquacità

tensione muscolare

innalzamento della temperatura corporea

aumento del battito cardiaco e della pressione sanguigna

Spaccio di cocaina, gli effetti sulla mente

forte euforia

riduzione della capacità di autocritica

depressione

nervosismo

aggressività

megalomania

pensieri incoerenti

allucinazioni

manie di persecuzione

fobie ingiustificate

paranoie

ideazioni suicidarie

A prescindere dalla modalità d’assunzione, gli effetti della cocaina sono comunque responsabili dell’insorgere di una vera e propria condizione di dipendenza da cocaina e, in alcuni casi, possono portare a vere e proprie patologie di tipo psichiatrico.

Ma un aspetto preoccupante degli effetti della cocaina è l’intossicazione acuta, conosciuta anche con il termine overdose, che sopraggiunge inaspettatamente e, in molti casi, può portare anche alla morte.