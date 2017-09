Lo trovano con 270 dosi di marijuana, i carabinieri arrestano ventiduenne. Le manette sono scattate da parte dei militari della Compagnia di Carini, impegnati in una serie di controlli nel centro storico cittadino a rinvenire e sequestrare 265 dosi di marijuana per un peso complessivo di 380 grammi.

I militari transitando in via Vespucci hanno fermato una macchina con a bordo due ragazzi, di cui un minorenne.

Uno dei due, identificato in Alessio Aiello, 22enne di Carini, si è mostrato particolarmente nervoso ha insospettito i militari, che al termine della perquisizione, hanno rinvenuto nell’autovettura e presso la sua abitazione oltre 380 grammi di marijuana.

Partita destinata al dettaglio del centro storico di Carini

Aiello, accompagnato in caserma, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato tratto in arresto per di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La sostanza stupefacente, confezionata singolarmente ed in modo meticoloso, era verosimilmente destinata alla vendita a dettaglio nei quartieri del centro storico di Carini.

Aiello, sottoposto a giudizio con il rito direttissimo, dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto all’obbligo di firma.