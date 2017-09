Se si andasse adesso a votare, Nello Musumeci potrebbe battere gli avversari. A dirlo sono i risultati del sondaggio realizzato da Index Reserch di per “Piazza Pulita”, la tribuna politica di La7. Secondo le stime dell’agenzia il candidato presidente alla Regione del centro destra al momento è in vantaggio su Giancarlo Cancelleri del M5S.

Sondaggio: ecco come voterebbero i siciliani

Terzo Claudio Fava, candidato presidente di Mdp e Sinistra Italiana, che si distaccherebbe di poco da Fabrizio Micari del centro sinistra. Percentuali alla mano, il 36% degli intervistati ha dichiarato che avrebbe votato per Musumeci, il 30% per Giancarlo Cancelleri, il 16% per Claudio Fava e il 15% per il rettore Micari. Solo qualche giorno fa, in occasione della presentazione della sua candidatura, Claudio Fava aveva reso pubblici i risultati di un sondaggio commissionato all’Istituto Piepoli. Le intenzioni di voto di quel sondaggio si distaccano molto dall’indagine realizzata dalla Index Reserch. Secondo Piepoli, infatti, Fava raccoglierebbe il 25% dei consensi, in un testa a testa con Cancelleri, mentre Micari si fermerebbe all’8%.