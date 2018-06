“SOLE D’INVERNO storie di arance, donne e lotte”, con Alessio Di Modica è lo spettacolo proposto da Cgil, Flai, Spi e Udi Catania che si terrà per la prima volta a Catania sabato 23 alle ore 20 nel Cortile di via Crociferi 40.

Lo spettacolo prodotto da Area Teatro, in collaborazione con l’UDI di Catania e il contributo scientifico del CREA di Acireale, ha avviato le anteprime nazionali realizzate in collaborazione con FLAI – SPI – CGIL Palermo e Siracusa; è stato realizzato in collaborazione con l’UDI di Catania e il contributo scientifico del CREA di Acireale

La messa in scena punta sulla storia di Graziella Vistrè, sindacalista, anticipatrice delle lotte per i diritti delle donne, una delle fondatrici di Udi Sicilia.

“Questa spettacolo è il racconto, il Cunto, di un piccolo paese che accoglie l’arancia come frutto e con la fatica dei suoi lavoratori (i raccoglitori) e delle sue lavoratrici (le agrumaie interne) diventa ricco e fiorente. – si legge nella scheda dello spettacolo -. Le lotte per i diritti delle donne sono la polpa di questa storia, una polpa rossa come la qualità di arancia che qui di fronte al vulcano si produce e anche rosso come il sangue delle lavoratrici, la cui storia viene spesso dimenticata o messa in secondo in piano.

In particolar modo narriamo la vita di Graziella Vistrè, bagherese trasferita a Lentini, una persona straordinaria, forte e fragile, vera, dirigente sindacale e anticipatrice delle lotte per i diritti delle donne, una delle fondatrici dell’Unione delle donne (UDI) in Sicilia; nel racconto le due città si sovrappongono fino a diventare un’unica terra materna, una matria interiore per Graziella, un posto in cui donne e arance vivono un profondo legame di sorellanza”.