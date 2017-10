«Potrebbe sembrare un paradosso ricevere un premio per l’innovazione con un progetto – il primo orto biologico in un hotel siciliano – che riporta al passato. Ma è, in realtà, il segno che abbiamo raggiunto un livello di velocità non più sopportabile e sentiamo la necessità di recuperare la memoria dei sapori».

Eccellenza nell’ambito del Premio Innovazione SMAU

Lo scorso 25 ottobre si è svolto sul main stage del padiglione 4 di Fieramilanocity il live show “Innovazione digitale nel settore del commercio e del turismo”, durante il quale la CEO del Four Points by Sheraton Catania, Ornella Laneri, ha raccontato il percorso fatto con l’incubatore Vulcanic e la start-up Horto-in: un orto biologico a passo zero che, grazie al metodo di agricoltura sinergica, permette a frutta e ortaggi di crescere in una sinergia di associazioni, contribuendo anche alla riduzione delle emissioni di gas dovute al trasporto dei prodotti.

L’albergo è stato premiato insieme a Gruppo Balletta, Cigierre e QUI Group come eccellenza nell’ambito del Premio Innovazione SMAU Milano 2017 dal presidente Pierantonio Macola.

Le motivazioni

«Sono due le motivazioni che mi hanno spinto a realizzare l’horto – dice Ornella Laneri – la prima è legata al valore etico che vogliamo dare alla nostra impresa familiare di seconda generazione, che punta a restituire al territorio quello che ne ha ricevuto; la seconda sta nel permettere allo chef Saverio Piazza – anima del Timo Restaurant – di utilizzare materie prime “a centimetro zero” e ai viaggiatori di vivere un’esperienza olfattiva e tattile unica».

Ma lo spazio di 400 mq rappresenta anche uno strumento di marketing che apre molte opportunità: «Si va dagli aperitivi nell’horto alla lezione con lo chef, dal baby-sitting con gli ortaggi al semplice relax all’ombra di un melograno. E presto presenteremo gli oli da massaggi – con olio d’oliva biologico – agli aromi dell’horto».

Durante la tre giorni milanese sono stati raccontati settantasei casi di successo nei settori più diversi – dall’agrifood al manifatturiero, dalla sanità al turismo – che non solo dimostrano come sia possibile innovare con il digitale, ma rappresentano un modello da seguire anche per altre realtà.