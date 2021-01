E’ tornata negativa al Covid Antonina Franco, infettivologa e direttrice del Centro coronavirus dell’ospedale Umberto I di Siracusa. La notizia era uscita nei giorni scorsi e aveva destato scalpore il fatto che il medico fosse risultata positiva cinque giorni dopo essersi vaccinata (la prima dose) il giorno del V-Day.

La dottoressa Franco è stata la prima operatrice sanitaria della provincia di Siracusa a essere vaccinata ed è rimasta ricoverata nel suo reparto per 13 giorni dopo essere risultata positiva con il virus in incubazione.

“Essendo una infettivologa non potevo non essere aperta alla scienza che è proprio quella che in questo momento ci sta aiutando – dice Antonina Franco -, grazie al vaccino, a fermare l’avanzare del coronavirus e che in futuro ci permetterà di ritornare ad una vita normale. Grazie al vaccino che avevo praticato non ho lasciato indisturbato il virus che stavo incubando impedendogli di moltiplicarsi e di arrecare altro danno”.

“Farò il richiamo dopo essermi sottoposta al sierologico. La terapia che ho praticato – prosegue – è la stessa che faccio ai miei pazienti, che ha consentito di ridurre la mortalità come risulta da tanti studi scientifici già pubblicati e ai quali noi abbiamo partecipato come Asp Siracusa essendo stati classificati il dodicesimo Centro su settecento Centri italiani”.

