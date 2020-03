_

Sindaco volante su Messina. “Volare come Superman nei cieli della mia città”. Questa l’ultima idea del sindaco Cateno De Luca per controllare i furbetti dell’isolamento. Il primo cittadino di Messina negli ultimi giorni ha lanciato una crociata nei confronti di chi non rispetta le misure di contenimento imposte dai decreti ministeriali e dalle ordinanze del governatore Siciliano Nello Musumeci.

Sindaco volante su Messina, De Luca vorrebbe volare come superman per individuare chi viola le misure di contenimento

Tra le proposte presentate dall’amministrazione De Luca anche l’utilizzo di droni per sorvegliare le strade della città.

Gli apparecchi sorvoleranno le strade cittadine diffondendo un messaggio registrato dallo stesso sindaco in cui si richiama l’attenzione delle persone trovate fuori dalle proprie abitazioni. Questo il contenuto del messaggio che verrà diffuso dai droni: “Non si esce! Questo è l’ordine del sindaco De Luca e basta, vi becco a uno a uno”. Oggi sono stati avviati i primi test, in attesa di ottenere l’autorizzazione per le operazioni di volo e controllo.

Questa volta però De Luca si è spinto ancora oltre. Intervenendo in collegamento ad un programma di Antenna Sicilia, il sindaco di Messina ha dichiarato di avere un altro piano in mente per risolvere il problema una volta per tutte. Vorrebbe infatti trovare un modo per volare personalmente nei cieli di Messina, e controllare con i propri occhi i suoi concittadini.

“Stamattina ho svelato questo mio desiderio ai miei collaboratori, e dobbiamo capire se è realizzabile”.

“Non sto scherzando”, ha dovuto ripetere De Luca in collegamento video con la presentatrice visibilmente divertita dalla notizia. “A costo di fare un corso di preparazione per astronauta, è una cosa che voglio portare a termine.”