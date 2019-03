Sicily Fest: a maggio il meglio del cibo siciliano arriva a Londra. Dopo il grande successo dello scorso anno, la metropoli è pronta a riabbracciare la Sicilia con il l super market popolare dedicato al buon cibo, ai colori e alla creatività della nostra isola. Dal 17 al 19 maggio il Sicily Fest 2019 conquisterà il quartiere Est London grazie ad una location storica, The Boiler House su Brick Lane. Oltre al buon cibo, Sicily Fest invita a fare un weekend tutto siciliano, con una sezione dedicata ai makers, all’arte, alla fotografia sensoriale, alla musica italiana vintage live degna delle radio delle nostre nonne.

Sicily Fest, quinta edizione: si aspettano grandi numeri

“Tutto ha avuto inizio 5 anni fa, con la voglia di realizzare un sogno: celebrare la sicilianità in tutti i suoi, belli e buoni, aspetti con un market pop-up nella capitale internazionale degli street market – racconta Sarah Spampinato, founder del PopUp Market Sicily e del SicilyFest – 5 anni di voli da e per Londra, con tanta determinazione in valigia e un grande obiettivo in mente: crescere”.

I numeri finora raggiunti parlano chiaro: l’edizione 2018 ha, infatti, ospitato quasi 30 mila visitatori. E anche per il 2019 la grande famiglia del PopUp è pronta a superare questi numeri con un carico super di sorrisi, musica, momenti indimenticabili, arancini, cannoli, panelle, pennette al pistacchio di Bronte, vini dell’Etna, pane e salsiccia di suino nero dei Nebrodi, parmigiana e caponata, espositori e produttori appassionati e tanto, tantissimo made in Sicily.

Non solo cibo, tante novità

E per gli appassionati di chef e cucina, show cooking e laboratori, quest’ultimi anche per i più piccoli, scoprendo così nuovi modi per interagire con la cucina sana, genuina ma soprattutto siciliana. Le novità della quinta edizione non saranno però solo relative al food! A partire dal nuovo logo, che richiama la tradizione che si unisce all’innovazione, sintomo di una nuova linfa vitale del made in Sicily, un concept grafico che richiama l’idea di festa popolare all’interno di una metropoli come Londra.