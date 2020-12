Saranno circa 4.869.919,13 euro quelli nel nuovo avviso dell’assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo destinati come forma di ristoro ai teatri siciliani.

L’avviso è stato pubblicato e potranno richiedere l’erogazione dei fondi i gestori di sale teatrali al chiuso intestatari di licenza che hanno sede legale ed operativa nella Regione Siciliana. Esclusi, invece, gli enti, le associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica beneficiano del Furs (Fondo unico regionale per lo spettacolo). I settori interessati sono: teatro, lirica, rivista e commedia musicale, balletto, burattini e marionette, musica leggera, classica, jazz.

“E’ uno strumento – spiega l’assessore Messina – che vuole essere un ristoro economico, un sostegno agile rispetto per esempio ai mancati incassi da botteghino e alla vendita degli spettacoli. In questi mesi sono numerosi gli operatori che hanno visto andare in fumo i loro progetti e che hanno dovuto rinunciare alla realizzazione di spettacoli e concerti”, conclude .

Le istanze, da redigere utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell’Assessorato, devono essere inviate esclusivamente a mezzo Pec, entro le ore 13 del 18.12.2020,al seguente indirizzo:

[email protected] indicando come oggetto: Deliberazione Giunta Regionale n. 401 del 15.09.2020. Utilizzo delle somme riconosciute, ai sensi dell’art. 42 del Decreto legge 14 agosto 2020. ISTANZA”.

LEGGI ANCHE

CONCORSI ALLA REGIONE SICILIANA: C’E’ POSTO PER 146 FUNZIONARI