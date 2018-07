Sicilia Outlet Village. Al via l’estate in musica di Sicilia Outlet Village che, grazie ad una partnership d’eccezione con Radio MonteCarlo, l’emittente nazionale tra le più ascoltate in Italia nota con lo slogan “Musica di Gran Classe”, trasmetterà all’interno dell’OutletVillage, tutti i giorni durante l’ora dell’aperitivo, dalle 19 alle 21, le sonorità coinvolgenti delle sue web radio.

I punti ristoro SynbioFood e Caffè Vergnano per l’occasione proporranno l’HAPPY HOUR con una selezione di cocktail ed aperitivi.

L’appuntamento a Sicilia Outlet Village diventa così un momento per fare shopping e trascorre il tempo accompagnati dalle note delle sonorità dei dj set più affermati. Le proposte musicali spazieranno da RMC BUDDHA BAR, che trasmette le sonorità esclusive del Buddha Bar, a RMC PARTY, per scatenare la voglia di festa; dal format esclusivo di RMC2 per un sound ricercato a RMC VIP LOUNGE, l’unica ed esclusiva web radio tratta dal celebre radio show on air.

Sicilia Outlet Village: dove festeggiare l’ estate fra un dj set, un drink e lo shopping

Con un network di web radio – che comprende anche RMC 2 e RMC Sport Network – da oltre otto milioni di sessioni al mese, una raffinata selezione musicale, un’attenzione alle nuove tendenze e uno spiccato interesse per le passioni dei propri ascoltatori, RadioMonte Carlo si conferma l’emittente italiana punto riferimento in fatto di lifestyle, moda e viaggi. Un connubio perfetto con SiciliaOutlet Village, dove festeggiare l’estate fra un dj set, un drink e lo shopping con i saldi di fine stagione è l’occasione da non lasciarsi scappare, grazie ai prezzi ridotti fino al 70% in meno sul prezzo outlet delle migliori firme in oltre 140 negozi. Appuntamenti esclusivi da segnare in agenda non solo per i fashion addict, ma anche per gli amanti delle sonorità di tendenza.

Lo shopping delle migliori firme a Sicilia Outlet Village è ancora più conveniente con i saldi sui prezzi outlet fino al 15 settembre e congli imperdibili extrasaldi, ulteriori riduzioni sui prezzi già in saldo, ogni ora in due negozi diversi, in programma per tre weekend ( 27/29 luglio, 3/5 e 10/12 agosto ). Per scoprire i brand aderenti, basta iscriversi al VIP CLUB sul sito di Sicilia Outlet Village.

Inoltre all’Outlet Village sarà possibile fare acquisti comodamente grazie alle aperture straordinarie (tutti i giorni 10.00 – 21.00, compreso il 15 agosto) e alla possibilità di raggiungere l’outlet in bus navetta con le nuove linee estive (fino al 9 settembre, da Messina, Letojanni, Roccalumera, Giardini Naxos, Taormina, Sant’Alessio, Cefalù e Campofelice, Palermo e Mondello) e con le linee pubbliche regionali da tutte le altre province dell’isola (per maggiori info www.siciliaoutletvillage. com/it/come-arrivare/navetta).