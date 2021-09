Quest’estate gli italiani hanno cercato online le spiagge da frequentare e l’agenzia di marketing IM Evolution ha analizzato le spiagge più ricercate online ad agosto 2021 secondo i dati di Google. L’agenzia ha stilato la classifica delle 10 spiagge più ricercate sul web.

In Sicilia si trova la spiaggia più ricercata online in Italia secondo l’analisi di IM Evolution su dati Google: la splendida Spiaggia dei Conigli in prima posizione di Lampedusa. La nota spiaggia vanta 18.100 ricerche mensili solo nel mese di agosto 2021.

Tra le 10 spiagge più desiderate dagli italiani quest’anno risultano: la Spiaggia dei Conigli in prima posizione (Lampedusa, Sicilia) con 18.100 ricerche mensili ad agosto, al secondo posto c’è la Spiaggia delle Due Sorelle nella Riviera del Conero in provincia di Ancona con 14.800 ricerche. Al terzo posto con 9.900 ricerche la Spiaggia del Principe, anche nota dai sardi come Spiaggia di Portu Li Coggi, situata nella splendida Sardegna, in Costa Smeralda, nel comune di Arzachena.

A seguire compaiono: 4° La Pelosa a Stintino, in Sardegna con 9.900 ricerche; 5° la spiaggia di Polignano a Mare (BA) in Puglia con 8.100 ricerche, 6° spiaggia San Teodoro in Sardegna con 8.100 ricerche; spiaggia di Sansone a Portoferraio (LI) con 8.100 ricerche, 7° spiaggia San Vito lo Capo (TP) in Sicilia con 8.100 ricerche online; spiaggia Alghero in Sardegna 8.100 ricerche, spiaggia Isola d’elba (LI) in Toscana con 8.100 ricerche mensili registrate.

Così Marco Bove CEO di IM EVOLUTION: “E’ molto importante notare l’entusiasmo degli italiani nella ricerca delle spiagge e delle principali località balneari. Questo segue il trend, rafforzato con la pandemia, di riscoprire il Paese. Molto comune è la ricerca degli utenti di spiagge, come luoghi di intrattenimento, come di attività commerciali “vicino a me”. Con le restrizioni sanitarie si sono riscoperti nuovi posti o attività commerciali attorno alla propria abitazione o comunque nelle vicinanze grazie alle ricerche online e la ricerca geolocalizzata”.

“A tal proposito è sempre più importante promuovere il territorio, che siano Comuni, Province, Regioni o pezzi di queste per far trovare ai turisti italiani e stranieri le ricchezze del territorio, note ma anche meno note, che possono essere spiagge, attrazioni culturali, monumenti, ma anche attività commerciali come hotel, ristoranti, negozi o produttori della zona”.

“Dunque è fondamentale sviluppare una strategia ad hoc per ogni territorio o attività, in modo da mostrare al turista le attrattive tipiche della zona, mostrando le caratteristiche esperienziali di questa. E’ molto importante, inoltre, comparire nei risultati di Google My Business, la piattaforma gratuita offerta da Google per promuovere le attività commerciali a livello territoriale”.