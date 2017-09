Un villaggio, oltre 50 gusti di gelato e 45 maestri gelatieri da tutto il mondo. Tutto pronto per Sherbeth, il Festival Internazionale del Gelato Artigianale che sbarca per la sua nona edizione a Palermo dal 28 settembre all’1 ottobre trasformando il centro storico del capoluogo siciliano in un vero e proprio “villaggio del gelato”, rigorosamente artigianale. Un laboratorio a cielo aperto, dove saranno svelati i segreti del dolce freddo con 45 maestri gelatieri provenienti da ogni parte del globo nel nome della qualità e dell’artigianalità. Gusti inediti e materie prime di eccellenza, qualità e passione, uniti a interessanti spazi di approfondimento e confronto arricchiranno i quattro giorni dell’evento, inebriando di sapori e colori il cuore della città. Degustazioni, dibattiti, concerti, tour culturali, spazi dedicati ai più piccini, un’esperienza di realtà virtuale che ci porterà in un campo di limoni e corsi per aspiranti gelatieri.

Per quattro giorni nel centro storico di Palermo

La manifestazione organizzata dalla società palermitana AdMeridiem, animerà per quattro giorni il centro storico di Palermo: i chioschetti di gelati, sorbetti e granite si snoderanno in una cornice elegante e ricca di storia e cultura, che offre lungo il percorso tanti spunti di approfondimento artistico e museale.

“Quando nel lontano 2007 organizzammo per la prima volta Sherbeth Festival, non avremmo mai immaginato che negli anni sarebbe diventato il festival del gelato artigianale più grande e importante al mondo – racconta Piergiorgio Martorana, amministratore di Admeridiem, e aggiunge -. Ma Sherbeth è anche molto di più: questa manifestazione negli anni è diventata uno straordinario contenitore di bellezza svelata a turisti e cittadini. L’ultima edizione ha fatto registrare oltre 300 mila visitatori che hanno affollato e colorato il cuore antico di Palermo. Crediamo che la chiave del successo sia essere rimasti fedeli negli anni alla qualità e alla cura nella produzione del gelato artigianale”.

Protagonisti i maestri dell’alta gelateria

I protagonisti di questa nona edizione sono professionisti dell’alta gelateria provenienti da tutta Italia a cui si affiancheranno tantissimi maestri gelatieri stranieri, dal Giappone agli Stati Uniti, dal Messico alla Francia, passando per Olanda, Spagna e Germania. Un team internazionale d’eccellenza, la cui direzione tecnica è affidata ancora una volta al maestro Antonio Cappadonia che, quest’anno, ha fortemente voluto al suo fianco, come condirettrice della manifestazione, Giovanna Musumeci, giovane ma esperta maestra, la cui gelateria rappresenta un punto di riferimento in Sicilia da oltre due generazioni.

A coordinare il più grande laboratorio di gelateria che sia mai stato allestito saranno invece il maestro Arnaldo Conforto e Ruben Pili: a loro è affidata la direzione di produzione. I migliori maestri gelatieri al mondo, sapienti artigiani del gusto, prepareranno nel più grande laboratorio di gelateria oltre 20 mila chili di gelato. Un piccolo miracolo reso possibile da strumenti e tecnologie all’avanguardia che puntano a valorizzare l’artigianalità della produzione e il rispetto delle materie prime, come le macchine per la produzione messe a disposizione da Bravo S.p.A, azienda 100% italiana leader nella costruzione di macchine professionali per gelateria e pasticceria, e Orion professionista del freddo che assicurerà il mantenimento della perfetta temperatura di servizio con le sue vetrine da gelateria.

Il villaggio

Tre gli snodi principali del villaggio del gelato. Piazza Massimo ospiterà le “Officine del Gelato”, uno spazio gastronomico in cui sarà possibile assistere a dimostrazioni e cooking show curati dai più illustri esperti del settore enogastronomico.

All’interno del complesso Quaroni, in via Maqueda, l’area espositiva porta il nome del famoso gelatiere e ambasciatore del gelato Francesco Procopio Cutò, nato a Palermo e divenuto famoso per aver creato il caffè Le Procope. Questo spazio ospiterà il “Circolo dei Golosi” in cui sarà possibile degustare, comodamente seduti, tutti i 45 gusti di gelato. La Piazza sarà inoltre palcoscenico di momenti di approfondimento che intratterranno il pubblico con dibattiti che spaziano dal food design alle tecnologie alimentari, dalla storia all’economia, qui sarà ospitata anche l’area del Baby Sherbeth, uno spazio interamente dedicato ai più piccoli e curato da Palermo Baby Planner.

Infine, piazza Bologni ospiterà lo “Spazio Gourmet”, in cui si incontreranno i piatti simbolo della gastronomia locale e le più innovative tecniche di preparazione del gelato salato e del gelato alcolico. Una nuova tendenza che stuzzica la fantasia dei migliori chef del mondo è, infatti, aggiungere gelato e granite nella loro versione salata per arricchire creazioni gastronomiche che puntano a stupire il palato con contrasti tra caldo e freddo.

Sfida tra maestri

Una sfida che i maestri gelatieri di Sherbeth non potevano non cogliere. Così, capitanati dal maestro gelatiere Antonio Mezzalira e dalla maestra Ida di Biagio, nasce la nuova area gourmet allestita in piazza Bologni dove con uno speciale ticket si potranno degustare, comodamente seduti al tavolo, ben quattro differenti proposte gastronomiche abbinate a curiosissimi gusti di gelato salato. Sarà possibile degustare hamburger, pad thai, cous cous, e tonno fresco del Mediterraneo serviti insieme a sorprendenti gelati salati. E per completare la gelato experience non poteva mancare il gelato in versione alcolica, birra, vino mojito e addirittura sex on the beach nella loro versione gelata.

TICKETS

3 euro (degustazione di 1 coppetta + 1 minicono)

5 euro (degustazione di 2 coppette + 2 minicono)

10 euro (degustazione di 4 coppette + 4 miniconi)

Virtual lemon tour: 4 euro + 1 coppetta di gelato limone di Siracusa IGP

Tour culturali: 20/18/15 euro

Indirizzo: Piazza Massimo/Via Maqueda/Corso Vittorio Emanuele

Orari: Giovedì 28 e Venerdì 29 18.00- 01.00 / Sabato 30 e Domenica 1 10.00-02.00