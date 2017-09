Martedì 19 settembre, alle 10, finissage della mostra “Suggestioni caravaggesche dai depositi di Palazzo Abatellis”, in corso dallo scorso 13 maggio nella sala del sottocoro della Galleria regionale di Palazzo Abatellis (in via Alloro, a Palermo).

La mostra, realizzata nell’ambito della “Settimana delle culture” da un’idea di Gabriella Renier Filippone e Giacomo Fanale (che ha curato il progetto espositivo), è promossa dall’associazione IDEAHub presieduta da Giacomo Badami, dal Rotary Club Palermo Est, dal Rotary Club Palermo Ovest e dall’associazione Volo. Il coordinamento e la cura scientifica sono di Evelina De Castro.

L’esposizione

Martedì sarà dunque l’ultimo giorno utile per vedere o rivedere l‘esposizione dei tredici dipinti e sarà anche l’occasione per ripercorrere le fasi di realizzazione della mostra raccolte in una proiezione video installata nell’atrio di ingresso della Galleria.

A partire dalle 10 del mattino saranno presenti gli allievi e i docenti del Liceo Artistico Eustachio Catalano che hanno collaborato col personale tecnico della Galleria in tutte le fasi, dall’allestimento, alla grafica, alla comunicazione. Saranno presenti anche i partner dell’associazionismo cittadino che nell’ambito della Settimana delle culture che si è svolta a Palermo in primavera, hanno prescelto la mostra dei “Caravaggeschi” come evento di apertura del ricco calendario della manifestazione. Saranno presenti anche i curatori scientifici e dei testi per illustrare il prosieguo sia editoriale che di incontri di studi e convegni, di un percorso culturale che, intrapreso con la mostra, ha già riscosso grande interesse sia come evento espositivo che presso la stampa e la critica.

In occasione del finissage il dipinto che è stato scelto per rappresentare la mostra, sarà illustrato nella sua specificità storico artistica che lo evidenzia per una azione di sponsorizzazione crownfunding per consentirne il restauro.