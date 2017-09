Un viaggio alla scoperta dei luoghi in cui sono state girate alcune delle serie tv più seguite negli ultimi anni. Non tutti sanno che i luoghi dove sono ambientate le nostre serie tv preferite spesso non coincidono con i posti in cui realmente queste vengono girate, sia per questioni di budget, sia perché alcune ambientazioni sono immaginarie o addirittura per problemi legati a questioni burocratiche.

Con l’arrivo di Netflix in Italia cresce sempre di più l’amore per le serie tv. La piattaforma streaming nata in America nel 1997, è approdata nello stivale nel 2015 e in pochissimo tempo ha catturato la curiosità e l’interesse di tanti utenti italiani. L’attenzione per le serie tv è aumentato ed insieme ad essa la curiosità di conoscere i set e le location dove queste serie sono state girate.

In questo articolo però non vi parleremo soltanto dei luoghi che hanno caratterizzato le più belle scene delle serie tv, ma di tutte quelle più in voga e con un cult d’eccezione.

Ecco una breve guida che vi farà fare il giro del mondo in 10 serie tv:

1.Narcos- Medelling, Colombia

Il telefilm racconta della caccia ad uno dei narcotrafficanti più conosciuti al mondo, Pablo Escobar. Si basa su una storia vera, che vede durante la prima stagione l’avvicendarsi di intrighi e misteri nei barrii e nei vicoli della città di Medellìn. Oggi la realtà di Medellìn è ben diversa da quella raccontata nella serie. È stata nominata infatti la città più innovativa del mondo dall’organizzazione no-profit Urban Land Institute. Sono vari i tour che portano alla scoperta dei luoghi cult che hanno caratterizzato la vita del famoso narcotrafficante. Tra questi possiamo visitare il Pueblito Paisa, la Plaza Botero, il Parque de los pies descalzos, Parque berrio, il Cementerio San Pedro e infine il barrio (quartiere) Pablo Escobar.

2.Stranger Things – New York, USA

Ambientata nel 1983 ad Hawkins, una piccola città dell’Indiana ( si tratta di un luogo che realmente non esiste), è un omaggio alla cultura anni 80. La serie è stata girata a Montauk. Vi ricordate il luogo in cui venivano fatti gli esperimenti alla piccola Undici? Bene. La base in questione è l’Air Force Station aka Camp Hero. Fu negli anni della seconda guerra mondiale una base militare strategica. Fortunatamente Montauk offre ben altro. È infatti luogo di ritrovo per tanti appassionati di surf. Simbolo della zona è il faro bicentenario.

3.Love – Los Angeles, California

La rom-com che ci racconta l’amore a 30 anni. Mickey è una ragazza con problemi di alcolismo e carenza d’affetto, Gus invece è un insegnante timido e insicuro che lavora sui set cinematografici degli Studios. I due si innamorano e a fare da cornice a questa love story è la città di Los Angeles. Pur non essendo la città più romantica per antonomasia, offre uno scenario coloratissimo. Gran parte della serie è ambientata nel quartiere hippie di Echo Park, nella zona di Glandale e negli Universal Studios. Uno dei luoghi relativi alla serie che potete visitare è il Magic Castle al 7001 Franklin Avenue ad Hollywood, un night club per amanti della magia, che viene considerato uno dei nightclub più inusuali al mondo e che possiamo vedere nella settima puntata della prima stagione.

4. Breaking Bad – Albuquerque, New Mexico

Se siete dei veri fan della serie, non potete non visitare i luoghi in cui è stata girata. Dove fare i selfie più belli: Los Pollos Hermanos. Il fast food, che nella realtà si chiama Twisters, si trova al 4257 dell’Isleta Blvd. All’interno si possono trovare poster e riferimenti alla serie.

5.How I met Your Mother – New York

L’intera serie ha come set fisso il famoso bar newyorkese Mc Laren’s Pub dove Ted, Robin, Barney, Lily e Marshall sono soliti incontrarsi. Il reale luogo del set è il McGee’s Pub di NY, dove potrete gustare alcuni cocktail ispirati alla serie come il “Robin Sparkles“, ma possiamo trovare una riproduzione fedelissima del Mc Laren’s pub in quel di Berlino dove, invece, potrete trovare tantissimi oggetti relativi ad alcune delle puntate più importanti come il famoso corno francese blu di Ted.

6.Game of Thrones – Europa, Africa

Nonostante l’ambientazione sia immaginaria, le scene sono state girate in diverse parti del mondo, ragion per cui avrete la possibilità di sfruttare la possibilità e fare un viaggio multitratta, visitando Croazia, Marocco, Spagna, Irlanda del Nord, Islanda e Malta. Proprio in quest’ultima, nella scena del matrimonio tra Daenerys e Khal Drogo, possiamo vedere sullo sfondo il Tieqa tad-Dwerja, altresì conosciuto come l’Azure Window di Gozo, monumento naturale ormai perso.

7.The young Pope – Roma, Italia

La serie tv che fa venir voglia di prendere i voti subito! Nei vari episodi potrete ammirare la bellezza della città eterna da qualsiasi angolazione. Come immaginavamo, nemmeno Sorrentino ha goduto di grazia papale, infatti nessuna scena è stata girata all’interno dello Stato Vaticano. Set della maggior parte delle riprese è stata infatti Villa Lante di Bagnaia, in provincia di Viterbo. Ma possiamo trovare altre scene dove possiamo ammirare Villa Medici e Villa Doria Pamphili, Palazzo Braschi. Curiosità: l’imponente bellezza della Cappella Sistina è stata riprodotta negli studi di Cinecittà.

8.The Crown – Regno Unito

É la serie più costosa di sempre ed è riuscita a superare anche il budget previsto per ogni puntata di LOST, che ammontava a 13 milioni di dollari. Girata agli Elstree Studios nell’Hertfordshire, oltre che in varie location del Regno Unito. Tra queste ultime possiamo annoverare Lancaster House, Wrotham Park e Wilton House dove sono state riprodotte le scene a Buckingham Palace.

9.Mad Men – Manhattan, New York

Nonostante la serie sia stata girata negli Studios di Los Angeles, bisogna obbligatoriamente fare un tour nella città di New York e calarsi nei panni di un vero Mad Men. La serie racconta il mondo dei pubblicitari nella New York degli anni 60. Il luogo dove sorgevano gli uffici della Sterling Cooper, ovvero la Madison Avenue. Lungo il Viale potrete fare shopping nei diversi negozi di Haute Couture e i lussuosi bar, dove gustare degli ottimi cocktail e magari trovare Don, con il suo Old Fashioned tra le mani. Per gli amanti della serie, sono diversi i tour a tema organizzati dove potrete vedere i veri uffici della Sterling Cooper e il Roosevelt Hotel, dove Don Draper pernottò dopo il suo divorzio.

10.Lost – Ohau, Hawaii

La serie che più di tutte ha lasciato con il fiato sospeso decine e decine di spettatori. Un volo dell’American Airlines precipita lungo la tratta da Sidney a Los Angeles, i superstiti del velivolo si ritrovano su un’isola sperduta dell’Oceano Pacifico. Quasi tutte le scene nella realtà sono state girate ad Ohau, Hawaii. Arrivare nelle spiagge in cui sorgeva il set è piuttosto semplice, si tratta infatti di una spiaggia pubblica situata a Nord delle Hawaii. Cosa vedere: fermata d’obbligo è il “Byodo in Temple” ovvero il tempio in stile giapponese, che si è visto nella serie in occasione del matrimonio dei due personaggi coreani.