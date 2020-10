Punto d’oro per il Palermo che pareggia 0 a 0 sul campo della Ternana, considerata una delle squadre più attrezzate della serie C. Un pareggio che muove la classifica e che ridà un po’ di fiducia a un ambiente che sembrava scoraggiato da un mercato giudicato insufficiente.

La Ternana ha creato un po’ di più ed è andata alla conclusione più volte ma il Palermo ha tenuto bene il campo e può anche recriminare su un rigore negato a fine primo tempo per netto fallo di mano di Suagher.

Boscaglia ha stravolto la squadra, partendo con tre difensori (Somma, Lancini e Marconi) 5 centrocampisti (Doda, Palazzi, Martin, Odjer e Valente) e due attaccanti (Saraniti e Rauti). Con molti giocatori fuori condizione era inevitabile prevedere molta sofferenza (due splendide parate di Pelagotti hanno salvato il risultato) ma rispetto a Teramo si sono visti passi avanti e la convinzione che con una migliore preparazione atletica le cose possano migliorare ancora. Fra i nuovi, ha fatto una buona impressione Rauti, insieme a Valenti tra i migliori della squadra.

