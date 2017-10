“Torneo mediocre”. Questo il titolo scelto da Repubblica Palermo per analizzare le prime 9 giornate di campionato di Serie B, in cui i rosanero sono ai vertici della classifica, segnata da un livello generale davvero mediocre.

Campionato senza padroni

Un campionato senza padroni con 13 squadre in tre punti e 18 nel giro di cinque lunghezze alle spalle dell’Empoli: una statistica che denota sì l’equilibrio della serie B, ma anche il desolante livello tecnico della categoria (secondo Massimo Norrito), che fino ad ora non ha prodotto un vero gruppo di squadre competitive e in grado di esprimere una certa superiorità.

In tutto questo c’è il Palermo, secondo in classifica nonostante aver pareggiato 6 partite e senza esaltare sul piano del gioco, approfittando (appunto) di un campionato senza padroni. I rosanero si sono dimostrati superiori sul piano del gioco anche a Frosinone e compatti sul fronte del gruppo, ma non ancora in grado di cambiare ritmo e trovare i 3 punti con continuità.

Bisogna ripartire, dunque, dalla difesa, dai solo 6 gol subiti in campionato (di cui 3 solo nella gara contro l’Empoli, ora nuova capolista del campionato). L’imbattibilità della formazione rosanero rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello. Servirebbe un futuro più avvincente.