Sentieri del racconto è un ciclo di narrazioni legato alle fiabe popolari e rivolto agli adulti, organizzato dal Centro Fiaba e Narrazioni insieme a Freschette Caffè Riso, con la collaborazione del Museo Riso. La curatela è di Alberto Nicolino, autore e narratore milanese che ha scelto di vivere in Sicilia per condurre qui le sue ricerche sui racconti orali, le memorie e le fiabe a partire dalle radici multiculturali dell’isola.

Sette incontri nell’atrio del Museo Riso

Sette incontri, sempre di giovedì dal 12 ottobre al 21 dicembre nell’atrio del Museo Riso, per esplorare paesi, culture, tradizioni con un tema ogni volta diverso. Protagoniste saranno le fiabe di varie tradizioni narrate e legate a un testo critico o letterario che fornirà spunti sul senso e i modi della narrazione.

Fiabe per adulti, come inizio di una riflessione che il Centro Fiaba e Narrazioni vuole attivare sul narrare questa città e in questa città.

Il Centro nasce dal lavoro di Alberto Nicolino e vuole sviluppare un percorso intorno alla narrazione sia attraverso la realizzazione di laboratori, incontri, attività per adulti e ragazzi che attraverso la raccolta di storie, della tradizione come della contemporaneità. Le comunità, i luoghi, le nuove forme di relazione e integrazione. Per elaborare una memoria attiva, per imparare a osservare e a esercitare lo sguardo.

La collaborazione con Freschette caffè Riso, che abbina la sua attività di bistrot dentro al Museo Riso ad una programmazione di eventi e attività culturali a supporto dell’attività istituzionale del Museo, nasce dal comune intento di creare nuovi percorsi partendo dal cuore della città.

L’ingresso è a “taquilla inversa”, un modo diverso di dare valore a ciò cui si è assistito: alla fine dell’incontro sarà lo spettatore a decidere se e quanto lasciare ai perfomer secondo la propria disponibilità e il proprio giudizio.