Semuammari Capodanno 2019: festeggiare la mezzanotte in acqua a Palermo con lo chef Natale Giunta. Il brindisi per salutare il nuovo anno avverrà davanti al golfo di Mondello. I That’s All Quartet Band e The Royals – Acoustic project e tanti dj per animare il veglione. Il cenone con le coccole dello chef.

Ammirare, dal mare, il golfo di Palermo e di Mondello, mentre il conto alla rovescia apre le porte al nuovo anno, sarà possibile grazie a Semuammari Capodanno 2019, formula ideata dallo chef Natale Giunta che unisce cucina gourmet, musica, discoteca e spettacolo in una mini crociera che partirà dal porto di Palermo alle ore 22,30 del 31 dicembre per rientrare alle tre del mattino dell’1 gennaio, con la possibilità di dormire a bordo.

I dieci piani dell’elegante nave La Superba del gruppo GNV ospiteranno l’evento giunto alla sua seconda edizione con sale da ballo, cenoni curati dallo chef Natale Giunta, bar open24, shop, dj, gruppi live, ascensori e terrazze panoramiche. Due sale saranno dedicate al cenone, durante il quale sarà possibile cantare e fare festa con due gruppi live, ci sarà una zona concerti e nel privè si alterneranno dj provenienti da tutta la Sicilia. Il tutto, fino le prime luci dell’alba.

Gli spettacoli e la musica di Semuammari Capodanno 2019

Le band live che animeranno Semuammari Capodanno 2019 dello chef Natale Giunta sono i palermitani That’s All Quartet Band, gruppo nato nel 2007 di genere black music e formato da Filippo Cannino, voce e chitarra, Massimo Calì, basso, Fulvio Scaminaci al piano e Felipe Prefetti alla batteria e i The Royals – Acoustic project, gruppo palermitano formato da Irene Monti alla voce, Valerio Fròsini, chitarra e voce, Nicola Orestano al cajon, percussioni, che spazia tra i grandi classici della musica e la freschezza dei successi contemporanei, con un repertorio italiano e internazionale; e Liliana Cimino in duet con Davide Campione al piano bar. I dj di punta sono Riccardo Barbaro e Eddy.

Il menu di Semuammari Capodanno 2019

Il menù curato, da Natale Giunta, prevede aperitivi tra cui filettino di pesce in pasta Kataifi servito su marmellata di limoni, paninetto all’olio con bottarga e limone verde, arancinette al pistacchio, scamorza affumicata, “pani cunsatu”, sfoglia ripiena di ricotta e giri; antipasto di polpo grigliato con crema di panelle, capperi croccanti e cicorietta saltata; primo piatto di lasagnetta aperta con filetti di pesce azzurro, finocchietto selvatico, pane tostato e pistilli di zafferano. E, ancora, filetto di corvina in crosta di pane al profumo di erbe di campo, vegetali in agrodolce e dessert di cioccolato bianco, zenzero, mango e papaia con biscotto croccante. Ed infine le “Coccole dello chef”.

Vini di cantine siciliane. Sono previste opzioni di carne, per vegetariani e bimbi. La cena ha un valore di 150 euro, soltanto l’ingresso alla festa costa 50 euro con ingresso dalle 21.30 fino alle 22.45 per poi salpare tutti insieme per brindare al nuovo anno.