E’ accaduto questa notte lungo la strada statale 115 nella zona dei Marinella di Selinunte, intorno all’una. Le autorità competenti stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica degli eventi, ma, da una prima ricostruzione, sembrerebbe che si sia verificato un incidente autonomo. A perdere la vita è un uomo di 35 anni a bordo di una Renault Clio.

La dinamica

Antonino Puleo non ce l’ha fatta: giovane originario di Castelvetrano si trovava da solo alla guida della Clio. Il giovane era molto conosciuto in zona, per via della sua professione: era un deejay e, insieme alla famiglia, gestiva una attività di organizzazione eventi.

La vettura si è ribaltata finendo la sua corsa contro un muro che delimita la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri. Il tratto di strada è stato interrotto per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la visita del medico legale.