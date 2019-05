ROMA (ITALPRESS) – Seggi aperti dalle 7 in tutta Italia per eleggere gli eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Si vota anche per i sindaci di 3.812 Comuni, per il presidente della Regione Piemonte e i consiglieri regionali. I seggi sono aperti fino alle 23.00 e possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni presentandosi nel proprio seggio con un documento di identita’ e tessera elettorale.

26-Mag-19 09:33