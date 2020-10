Promuovere la Sicilia e il suo brand. Prende il via “See Sicily“, un’iniziativa che prevede voucher gratuiti per un valore complessivo di quasi 75 milioni di euro come premio ai turisti che scelgono l’isola.L’ iniziativa è promossa dalla Giunta della Regione Siciliana – Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo.

Un intervento finanziato con fondi europei che esalta il valore della Sicilia che si pone come meta sicura di turismo dopo i mesi di incertezza legati alla pandemia del Covid-19. Per usufruire dei voucher, i turisti dovranno attestare almeno tre giorni di permanenza nell’isola e potranno essere usati, ad esempio, per una notte gratuita in più di pernottamento, per biglietti di ingresso ai musei o escursioni e visite guidate.

Una somma di 13 milioni verrà inoltre utilizzata dalla Regione Siciliana per la fornitura di voucher e sconti sui biglietti aerei dei voli in arrivo. I turisti potranno accedere ai servizi dal sito web www.visitsicily.info.

“La parola d’ordine del progetto – spiega l’assessore al Turismo, Manlio Messina – è destagionalizzazione unita a promozione e valorizzazione del nostro territorio. Allo stesso tempo, con questo intervento, offriamo un aiuto concreto agli operatori, non attraverso contributi ma con un’iniezione di liquidità. Grazie ai fondi europei sarà possibile acquistare servizi e quindi creare, tramite le agenzie di viaggio, 640mila pacchetti”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, COMPARSI STRISCIONI DI PROTESTA CONTRO IL NUOVO DPCM