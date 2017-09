È il palermitano Giampiero Trizzino il secondo assessore designato dell’eventuale giunta Cancelleri. Per il delicato assessorato all’ Ambiente il candidato governatore della Regione per il Movimento 5 Stelle punta sull’ ‘usato sicuro’, e di qualità, sull’esperto di casa che conosce a menadito le questioni ambientali e che ha avuto modo di farsi le ossa anche in termini istituzionali, presiedendo la commissione Ambiente dell’Ars per tre anni.

Trizzino è stato presentato oggi ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa tenuta all’Ars e ha subito mostrato di avere le idee chiare, elencando i primi punti fondamentali della ricetta “cui – ha detto – studio anche di notte, da quando ho saputo che mi sarebbero state affidate le chiavi dell’assesorato all’Ambiente”.

“Il primo passo è cambiare registro”

“Tra le mie parole – ha affermato Trizzino – non troverete frasi da libro dei sogni del tipo ‘Sarà bellissima’, chi ve le dice, mente, oppure non ha idea delle condizioni in cui si trova l’ambiente siciliano. Avere lavorato tre anni dentro la Commissione, in qualità di presidente, mi ha fatto capire che prima di parlare di quanto potrà essere ‘bella’ la Sicilia, occorre capire cosa non è andato, chi sono i responsabili, quali sono gli uffici che hanno impedito alla Regione di recepire le direttive europee in materia di valutazioni ambientali, di bonifiche, di rifiuti, di energia, di tutela dal dissesto idrogeologico. In una parola, chi sono i colpevoli che hanno anteposto i loro interessi allo sviluppo sostenibile della Sicilia. Insomma, il primo passo da fare è cambiare registro. Individuare all’interno degli uffici amministrativi le menti più brillanti, valorizzarle e darle il ruolo che meritano”.

Diverse le questioni nodali che il designato assessore metterà in primo piano nel corso di un eventuale suo mandato, cominciando dalla rivisitazione dei dipartimenti “che dovranno essere accorpati. Non è ammissibile – ha detto – che chi procede alle valutazioni ambientali, non dialoghi con chi lavora alla pianificazione paesaggistica e a sua volta quest’ultimo non comunichi con chi gestisce i piani industriali, come il piano energetico ambientale”.

Parola d’ordine: semplificazione

E poi, ma sempre in primo piano, la “semplificazione” non solo degli iter di approvazione degli strumenti di pianificazione in seno ai Comuni, ma anche all’interno della Regione, soprattutto per quanto riguarda la VAS. In questo contesto le azioni sono due e parallele: valutazioni ambientali fatte dall’assessorato e con le proprie risorse, ristrutturando gli uffici e una riforma della legge regionale n. 71/1978 che disponga tempi certi”.

Trizzino ha parlato anche di governo del territorio attraverso la rigenerazione urbana, sullo stile del progetto avviato dal Movimento 5 stelle “Polmoni urbani”, e di sensibilizzazione all’architettura di qualità, attraverso l’indizione di concorsi di progettazione e concorsi di idee.

L’emergenza abitativa

Grande attenzione nei piani di Trizzino c’è pure per l’emergenza abitativa e per il riconoscimento del diritto di abitazione ai meno abbienti. “Il M5S – ha detto Trizzino – si pone l’obiettivo di avviare una politica volta alla ristrutturazione del vecchio modello di ​edilizia residenziale, attraverso la realizzazione di un apposito ‘Piano per l’edilizia popolare regionale’ che preveda – tra le altre cose – la ricognizione​ ​degli​ ​immobili​ ​pubblici​ ​in​ ​disuso e l’indizione di appositi bandi per la rigenerazione degli immobili di proprietà pubblica in disuso​ ​da​ ​adibire​ ​a​ ​destinazione​ ​abitativa​ ​primaria”.

Per il possibile assessore la Sicilia deve avere inoltre un “​Piano di tutela della qualità dell’aria”. “Nel 2017, è assurdo – ha affermato – che ancora non ci sia. E’ obiettivo della politica ambientale del M5S, se dovesse andare al Governo, firmare e dare applicazione al piano redatto dai tecnici dell’Arpa dopo la nomina del commissario ad acta da parte dell’Assessore all’ambiente. Abbiamo avuto modo di conoscerne ed apprezzarne il contenuto e per noi è inspiegabile come ancora non sia in funzione. Il piano attualmente si trova sotto VAS e sarà nostro impegno attivarci affinché possa essere operativo il prima possibile”.