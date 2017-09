Ritorna la seconda edizione del Festival Verghiano dal 14 al 17 settembre presso il Teatro Cunziria che quest’anno avrà come Madrina Mariagrazia Cucinotta. L’attrice riceverà un premio alla carriera che gli verrà consegnato la sera del 15 settembre in occasione della messa in scena di Jeli il Pastore, un’opera scritta e diretta dal regista Lorenzo Muscoso. L’autore che trae la sua ispirazione dall’ Amleto mette in scena la follia e l’alienazione dell’essere umano. Il Dramma verrà realizzato nell’antico borgo , luogo originario della Cavalleria Rusticana e set location dei film di Franco Zeffirelli e Gabriele Lavia. Nel cast, a Salvatore Ragusa

Il contest di cortometraggi

Nel corso della serata vi sarà un momento dedicato al film 90 BPM del regista Filippo Arlotta premiato di recente a Los Angeles, e uno speciale sul lavoro di promozione culturale attraverso i, giovani curato dai fratelli Bunetto e dalla regista Rosanna Alberghina. Infine, vi sarà un contest di cortometraggi, quali Colapesce di Vladimir Di Prima con Jacopo Cavallaro, Ahlem di Alessandra Pescetta, Vasa Vasa di Alessia Scarso, a Piedi Nudi di Francesco De Martino, CT Duel di Lorenzo Mannino. Un progetto, ideato e prodotto dalla Dreamworld Pictures, e in collaborazione con la Srl Soffio di Luna Srl e Gaetano Sanfilippo, Patrocinato dal Comune di Vizzini.