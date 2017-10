Chiedono una deroga speciale per la scuola delle isole minori. Per questo motivo molti studenti delle scuole superiori sono scesi in piazza a manifestare, oggi, a Lipari. La manifestazione, organizzata dal consiglio comunale di Lipari, ha visto protagonisti non sono gli alunni, ma anche i genitori delle isole dell’arcipelago. Ad Alicudi esiste la scuola più piccola d’Europa con 4 alunni tra infanzia, elementare e centro preparazione esami; a Vulcano l’anno scolastico è iniziato con 38 giorni di ritardo perchè i 21 alunni si sono rifiutati di essere sistemati in un’unica classe.

Classi senza docenti

Una classe dell’istituto turistico era stata formata con 43 studenti e solamente dopo le proteste è stata sdoppiata. A Filicudi, inoltre, mancano ancora gli insegnanti, così come in alcune scuole di Lipari. “Quando gli aliscafi restano fermi a Milazzo per il maltempo – sottolinea una studentessa del liceo – rimaniamo senza docenti perchè arrivano quasi tutti dalla terraferma”.