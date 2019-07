Scuola. Saranno assunti a partire dal primo settembre i nuovi dirigenti scolastici in Sicilia che hanno partecipato e vinto il concorso bandito dal Miur.

Sono 1980 in tutto il territorio nazionale, più 7 lingua slovena i posti vacanti da assegnare, dei quali 93 nell’Isola. A stabilire il cronoprogramma delle assunzioni, l’informativa sull’approvazione della graduatoria e le modalità di assunzione in ruolo, è stato oggi il Miur che ha incontrato a Roma i sindacati di categoria Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola.

Partiranno dunque le assunzioni, con riserva, il prossimo primo settembre in attesa della sentenza attesa per il 17 ottobre dal Consiglio di Stato che intanto giorni fa ha sospeso, per poi entrare nel merito, la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato il concorso per il reclutamento dei presidi.

“Siamo soddisfatti del fatto che in attesa della sentenza, si stanno creando le condizioni affinché si garantisca l’avvio dell’anno scolastico – afferma Francesca Bellia segretaria generale Cisl Scuola Sicilia -. Si apre una nuova stagione per i dirigenti scolastici che saranno assunti a settembre intanto, poiché entreranno in ruolo con un nuovo contratto che finalmente riconosce pari dignità alla dirigenza di tutto il comparto. Una perequazione che i sindacati perseguivano da tempo.

Scuola, si apre una nuova stagione

E si apre una nuova stagione per la scuola che vedrà la scomparsa dell’abusato sistema della reggenza che oltre ad appesantire il già gravoso lavoro dei dirigenti di certo, non giova alle scuole, che hanno necessità della presenza di un capo di istituto stabile, adesso più che mai. Il nostro desiderio è vedere lavorare i neo dirigenti in sinergia con tutta la comunità educante, poiché il ruolo del dirigente, con la sua complessità ed il carico di responsabilità che gli sono proprie, può trovare senso e significato solo con la crescita consapevole e partecipe di tutta la scuola che andrà a dirigere”.

“Le nostre sedi provinciali e zonali della Cisl Scuola Sicilia – aggiunge Bellia – , in tutto il territorio siciliano, saranno a disposizione per ogni tipo di consulenza e assistenza e domani si aprirà a Bologna un seminario di approfondiamento organizzato dalla Cisl scuola nazionale.

Dopo la scelta delle regioni prevista dal 31 luglio al 2 agosto, organizzeremo una giornata seminariale di approfondimento a Palermo per i nostri neo dirigenti scolastici di tutta la Sicilia per accompagnarli lungo il percorso iniziale della loro nuova esperienza professionale”. Il cronoprogramma varato prevede tra il 29 e il 30 luglio la pubblicazione delle graduatorie dal 5 agosto l’assegnazione delle regioni ai candidati. Le sedi del sindacato sono aperte tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.