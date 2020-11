Parte lo screening da domani lo screening di massa nelle scuole di Palermo.

Si comincia dall’istituto Madre Teresa di Calcutta e sarà rivolto agli studenti, insegnanti e personale non docente organizzato dalle Usca scolastiche dell’Asp. Saranno eseguiti tamponi rapidi, ai quali, in caso di positività, farà seguito il tampone molecolare.

Soddisfazione da parte del sindaco Leoluca Orlando che aveva ne sollecitato l’avvio: “Lo screening di massa nelle scuole è un buon segnale circa l’importanza di agire con misure preventive per frenare i contagi e alleggerire il peso sulle strutture sanitarie dedicate ai pazienti Covid e, di riflesso, su tutto il sistema sanitario regionale.

Per questo oggi l’Amministrazione ha messo a disposizione anche 10 propri mezzi per le USCA scolastiche e per questo in Prefettura abbiamo concordato su mia proposta di istituire un tavolo di programmazione e monitoraggio costante, con l’obiettivo di potenziare quanto più possibile il sistema di screening con i tamponi rapidi nelle scuole e mediante drive-in”.

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha, infatti, istituito 10 Usca scuola: 6 con sede in città, 2 con sede a Partinico e competenza sul versante occidentale della provincia e 2 a Termini Imerese per il versante orientale. Complessivamente saranno impegnati 35 medici.

La sequenza degli interventi (le cui date verranno comunicate a breve) negli istituti della città prevede dopo la scuola Madre Teresa di Calcutta i seguenti Istituti:

1. Scuola Di Vittorio (via Giuseppe Di Vittorio 11);

2. Silvio Boccone (via Del Vespro 72);

3. Bonagia, Istituto Mattarella (via Del Castoro 13);

4. Scinà (via Giuseppe Li Bassi 60);

5. Mendelssohn (via Brunetto 1);

6. Leonardo Sciascia (via De Gobbis 13);

7. Leonardo Da Vinci (via Serradifalco 190).

Oltre agli screening nelle scuole, resta attivo alla Fiera del Mediterraneo il Drive In rivolto a studenti e familiari. Oggi sono state 1.246 le persone sottoposte a tampone rapido e 90 i positivi. Dal 30 ottobre ad oggi, l’Asp di Palermo ha effettuato nei Drive In di città e provincia 22.336 tamponi con 1.679 positivi.

