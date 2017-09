Paura e apprensione per una ragazza di 22 anni. Di lei non si avevano più notizie da mercoledì scorso, quando era scomparsa a Monza. Oggi è stata ritrovata a Lampedusa.

L’allontanamento volontario

La ragazza che risiede ad Agrate Brianza, in provincia di Monza, si era allontanata volontariamente da casa mercoledì mattina. Era diretta a Lampedusa, ma di lei non si avevano avuto più notizie. Grazie alla collaborazione tra i carabinieri di Vimercate e quelli Lampedusa, è stato possibile ritrovare la 22enne. Dopo l’intervento dei militari, la ragazza si è messa subito in contatto con i familiari. Chiamandoli al telefono, li ha rassicurati sulle sue condizioni di salute.