Scommesse clandestine a Monreale, i carabinieri mettono i sigilli a due sale di gioco. Due i denunciati.

I carabinieri della stazione di Monreale, coadiuvati da personale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Stato, hanno effettuato diversi controlli mirati al contrasto di violazioni in materia di giochi d’azzardo. A conclusione degli accertamenti e delle verifiche compiute in diverse sale giochi e centri scommesse del centro, i militari hanno denunciato due persone.

Scommesse clandestine in un sito internet estero

In un punto scommesse sportive sito nella frazione di Aquino, un dipendente del centro è stato sorpreso mentre piazzava scommesse su un sito estero, in violazione delle norme che disciplinano il gioco d’azzardo. Titolare e dipendente sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palermo.

Scommesse sportive clandestine, multe per 64 mila euro

Inoltre, altre violazioni amministrative, tra cui la mancata esposizione delle prescrizioni obbligatorie delle licenze per l’utilizzo degli apparecchi elettronici da gioco hanno comportato sanzioni per un ammontare di 64.000 euro.